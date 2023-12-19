«Авангард» представил новогоднюю форму с неоновой эмблемой. Смотрим, как она выглядит

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Омский «Авангард» представил новогоднюю форму, в которой хоккеисты проведут матчи 19, 21 и 24 декабря.
«Игровые свитера буквально светятся изнутри в своей „неоновой“ стилистике, заданной нами в начале сезона. Мы продолжаем раскрывать тему искусства в разных ее направлениях, а свечение отсылает в том числе к образу G-Drive Арены, которую прекрасно видно в темное время суток», — сообщили на сайте хоккейного клуба.
После трех домашних игр форму игроков можно будет приобрести на аукционе.
Ранее собаки игроков омского «Авангарда» снялись в рекламе мерча. Четвероногие показали коллекцию одежды для животных под названием AvanGav в преддверии «хвостатого» матча, на котором собрали корм для бездомных собак и кошек.