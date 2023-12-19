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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Команда выйдет на лед в обновленной форме уже 19 декабря

«Авангард» представил новогоднюю форму с неоновой эмблемой. Смотрим, как она выглядит

19 декабря 2023, 07:46
Фото: ХК Авангард
Команда выйдет на лед в обновленной форме уже 19 декабря

Омский «Авангард» представил новогоднюю «светящуюся» форму

Хоккеисты проведут в обновленных свитерах три матча, после чего игровую амуницию продадут на аукционе.

Омский «Авангард» представил новогоднюю форму, в которой хоккеисты проведут матчи 19, 21 и 24 декабря.

«Игровые свитера буквально светятся изнутри в своей „неоновой“ стилистике, заданной нами в начале сезона. Мы продолжаем раскрывать тему искусства в разных ее направлениях, а свечение отсылает в том числе к образу G-Drive Арены, которую прекрасно видно в темное время суток», — сообщили на сайте хоккейного клуба.

После трех домашних игр форму игроков можно будет приобрести на аукционе.

Фото: ХК Авангард
Фото: ХК Авангард
Фото: ХК Авангард

Ранее собаки игроков омского «Авангарда» снялись в рекламе мерча. Четвероногие показали коллекцию одежды для животных под названием AvanGav в преддверии «хвостатого» матча, на котором собрали корм для бездомных собак и кошек.

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#Спорт#Реклама#Авангард#Аукцион#Искусство#Животные#Бездомные собаки#Хоккеисты#G-Drive Арена#Евгений Игишев
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