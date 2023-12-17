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Омский «Авангард» передал 500 килограммов корма для приюта

500 килограммов корма. Омские «ястребы» посетили муниципальный приют

17 декабря 2023, 13:17
Фото: БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных»

Омский «Авангард» передал 500 килограммов корма для приюта

Именно столько корма удалось собрать на «хвостатом матче» 5 декабря — тогда «Авангард» разгромил «Барыс».

Как сообщил на своей странице Муниципальный приют для животных, сегодня, 17 декабря, ХК «Авангард» передал корм, собранный 5 декабря на «хвостатом матче» «Авангард» — «Барыс». Эта игра проходила при поддержке «Лузинской крыночки» и, кончено же, болельщиков — именно они и собрали столько еды для четвероногих обитателей приюта.

«Мы очень их ждали, ведь мы омичи наш „Авангард“ — это наше достояние, и познакомиться с легендами омского хоккея дорогого стоит! Ребята пообщались с коллективом, погуляли с собаками и у нас просто нет слов, что б выразить наше восхищение и благодарность» — говорится в сообщении.
Фото: БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных»

Напомним, что перед тем же матчем «Авангард» снял рекламу с собаками хоккеистов — коллекцию одежды для животных AvanGav.

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#Авангард#Омск#Болельщики#Животные#Новости#Омичи#Еда#Барыс#Ястребы#Илья Скобин
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