500 килограммов корма. Омские «ястребы» посетили муниципальный приют

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Как сообщил на своей странице Муниципальный приют для животных, сегодня, 17 декабря, ХК «Авангард» передал корм, собранный 5 декабря на «хвостатом матче» «Авангард» — «Барыс». Эта игра проходила при поддержке «Лузинской крыночки» и, кончено же, болельщиков — именно они и собрали столько еды для четвероногих обитателей приюта.
«Мы очень их ждали, ведь мы омичи наш „Авангард“ — это наше достояние, и познакомиться с легендами омского хоккея дорогого стоит! Ребята пообщались с коллективом, погуляли с собаками и у нас просто нет слов, что б выразить наше восхищение и благодарность» — говорится в сообщении.
Напомним, что перед тем же матчем «Авангард» снял рекламу с собаками хоккеистов — коллекцию одежды для животных AvanGav.