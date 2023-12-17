500 килограммов корма. Омские «ястребы» посетили муниципальный приют

Как сообщил на своей странице Муниципальный приют для животных, сегодня, 17 декабря, ХК «Авангард» передал корм, собранный 5 декабря на «хвостатом матче» «Авангард» — «Барыс». Эта игра проходила при поддержке «Лузинской крыночки» и, кончено же, болельщиков — именно они и собрали столько еды для четвероногих обитателей приюта.