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Провал огородили сигнальной лентой

Тонет в стоках. Возле омской многоэтажки на Заозерной образовался огромный провал

12 мая 2024, 04:50
Фото: Предоставлено Городу55
Провал огородили сигнальной лентой

В Омске многоэтажка на Заозерной тонет в стоках из-за неисправного коллектора

По словам жителей, вода уже месяц подмывает фундамент дома.

Омичи, проживающие в 16-этажном доме на Заозерной, 27, бьют тревогу из-за коммунальной аварии. Городу55 местные жители сообщили, что их дом тонет в стоках, а неисправный коллектор уже месяц подмывает фундамент 16-этажки в Советском округе.

На газоне у дома зияет огромный провал глубиной до пяти метров. А начиналось все с разрушения асфальта, появления трещин и мелких ям. «Омскводоканал», по словам местных, не торопится ремонтировать коллектор на Заозерной.

Фото: Предоставлено Городу55

В ресурсоснабжающей организации Городу55 сообщили, что специалисты омского водоканала с момента обнаружения провала огородили его.

«Коллектор работает штатно, выхода стоков нет. К ремонтным работам приступят в июне текущего года. Планируется заменить участок порядка 250 метров», — отметили в пресс-службе «Омскводоканала».

Подрядчика для ремонта уже определили, сейчас приобретают необходимые материалы. Выходит, что жильцам многоэтажки на Заозерной придется минимум месяц ждать ремонта неисправного коллектора и переживать за судьбу своего дома.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Ремонт#Омск#Жалобы#Водоканал#Прорыв трубы#Новости#Коллекторы#Яма#Провал
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