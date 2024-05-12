Тонет в стоках. Возле омской многоэтажки на Заозерной образовался огромный провал

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Омичи, проживающие в 16-этажном доме на Заозерной, 27, бьют тревогу из-за коммунальной аварии. Городу55 местные жители сообщили, что их дом тонет в стоках, а неисправный коллектор уже месяц подмывает фундамент 16-этажки в Советском округе.
На газоне у дома зияет огромный провал глубиной до пяти метров. А начиналось все с разрушения асфальта, появления трещин и мелких ям. «Омскводоканал», по словам местных, не торопится ремонтировать коллектор на Заозерной.
В ресурсоснабжающей организации Городу55 сообщили, что специалисты омского водоканала с момента обнаружения провала огородили его.
«Коллектор работает штатно, выхода стоков нет. К ремонтным работам приступят в июне текущего года. Планируется заменить участок порядка 250 метров», — отметили в пресс-службе «Омскводоканала».
Подрядчика для ремонта уже определили, сейчас приобретают необходимые материалы. Выходит, что жильцам многоэтажки на Заозерной придется минимум месяц ждать ремонта неисправного коллектора и переживать за судьбу своего дома.