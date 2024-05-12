В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за усиления половодья

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
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Updated Сегодня, 09:12
О введении режима ЧС в двух новых районах Омской области, сегодня, 12 мая, сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы регионального правительства. Причиной для введения повышенного уровня реагирования послужила угроза подтопления районов и уже затопленные населенные пункты на их территории.
Отметим, что до этого, на территории Омской области, режим ЧС действовал только на территории Усть-Ишимского района — там в воде оказались больше 300 домов, а общее количество эвакуированных превысило 400 человек.
В районах с объявленным режимом ЧС, по поручению Виталия Хоценко, губернатора Омской области, уже начали работу оперативные штабы. Кроме того, главы районов готовы помогать друг другу: глава администрации Тарского района, Евгений Лысаков, сообщил о готовности развернуть пункты временного размещения для эвакуированных из Усть-Ишима людей — принять получится до 300 человек.
Напомним, в Усть-Ишиме объявлена эвакуация, ведомства и неравнодушные занимаются укреплением электростанции, от которой зависит электроснабжение района: