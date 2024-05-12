Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

иллюстрация

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за усиления половодья

12 мая 2024, 09:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Правительство Омской области ввело режим ЧС в Тарском и Тевризском районах

Обстановка в Тевризском и Тарском районах области потребовала регионального масштаба реагирования на чрезвычайную ситуацию.

О введении режима ЧС в двух новых районах Омской области, сегодня, 12 мая, сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы регионального правительства. Причиной для введения повышенного уровня реагирования послужила угроза подтопления районов и уже затопленные населенные пункты на их территории.

Отметим, что до этого, на территории Омской области, режим ЧС действовал только на территории Усть-Ишимского района — там в воде оказались больше 300 домов, а общее количество эвакуированных превысило 400 человек.

В районах с объявленным режимом ЧС, по поручению Виталия Хоценко, губернатора Омской области, уже начали работу оперативные штабы. Кроме того, главы районов готовы помогать друг другу: глава администрации Тарского района, Евгений Лысаков, сообщил о готовности развернуть пункты временного размещения для эвакуированных из Усть-Ишима людей — принять получится до 300 человек.

Напомним, в Усть-Ишиме объявлена эвакуация, ведомства и неравнодушные занимаются укреплением электростанции, от которой зависит электроснабжение района:

Глава омского Минэнерго показал, как спасали от воды электростанцию в Усть-Ишиме
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омская область#Губернатор#Администрация#Новости#Вода#Режим ЧС#Тевризский район#Чрезвычайная ситуация#Тарский район#Усть-Ишимский район#Подтопление#Населенные пункты
Подпишитесь
Считанные сантиметры. Стало известно, когда демонтируют дамбы на трассе Тюмень-Омск
Сегодня, 05:15
Одна большая свадьба. Пара из Омска поучаствует во Всероссийском свадебном фестивале
Сегодня, 04:52
Сложная ситуация. Большая вода пришла на северные дороги Омской области
Сегодня, 06:17
Тонет в стоках. Возле омской многоэтажки на Заозерной образовался огромный провал
Сегодня, 04:50
Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»
Вчера, 08:44
Такси, сапоги и большая вода. Омский депутат рассказал о ситуации в Усть-Ишиме
Сегодня, 04:00
"