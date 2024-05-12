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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

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Грозы, град и порывы ветра. Омская область столкнется с мощным ухудшением погоды

12 мая 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
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Омичей предупредили о мощных погодных изменениях

Большинство «напастей», обещанных синоптиками, накроют город уже завтра.

Согласно последним прогнозам специалистов Обь-Иртышского УГМС, 13–14 мая погода будет крайне нестабильной: дожди, грозы и град — все это может обрушиться как на центр области, так и на районы. Особенно в прогнозе синоптики выделили север региона: там дожди могут быть особенно сильными.

Предположительный срок разгула непогоды — до 14 мая: ночью все описанные явления тоже могут сохраниться, но к утру все закончится — вместе с понижением температуры.

Ориентируясь на прогноз синоптиков, в администрации города напомнили, что в такие моменты стоит быть особенно осторожными: велик риск обрыва проводов, нарушения движения транспорта, коммунальных сбоев. Кроме того, как отметили в пресс-службе администрации, в такую погоду нередки техногенные пожары — это проблема особенно актуальна для частного сектора.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации омичи могут обратиться по номерам 01, 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 и сообщить о беде. Кроме того, обратиться можно и в ЕДДС Омска — по номеру телефона 78-78-78.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом «погодном» явлении — омичи могли наблюдать полярные сияния:

Малиновое небо в центре города. Над Омском наблюдали северное сияние
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Новости#Омичи#Частный сектор#Дожди#Ухудшение погоды#Чрезвычайная ситуация#Град#Прогноз#Синоптики#Обь-Иртышское УГМС#Грозы#Северные районы
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