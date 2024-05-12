Грозы, град и порывы ветра. Омская область столкнется с мощным ухудшением погоды

Согласно последним прогнозам специалистов Обь-Иртышского УГМС, 13–14 мая погода будет крайне нестабильной: дожди, грозы и град — все это может обрушиться как на центр области, так и на районы. Особенно в прогнозе синоптики выделили север региона: там дожди могут быть особенно сильными.