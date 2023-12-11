Двор залило кипятком. В Омске рядом с СКК имени Блинова прорвало трубу отопления

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Во дворе дома по улице Масленникова рядом с СКК имени Блинова минувшей ночью прорвало трубу с горячей водой. В социальных сетях омичи поделились видео с места происшествия. На кадрах видно, что весь двор залило водой.
«Такое ощущение, что весь Омск в коммунальных авариях, судя по информации в социальных сетях», — прокомментировал происходящее омич Серик.
«Хоть где-то горячая вода есть», — иронично заметил Владимир.
В мэрии сообщили, что на место выехали сотрудники «Тепловой компании».
«По адресу ул. Масленникова 21, 23 зарегистрировано контролируемое повреждение тепловой сети. Специалисты АО „Тепловая компания“ проводят обследование данного участка и затем приступят к ремонтным работам», — рассказали в администрации.
Напомним, что на прошлой неделе из-за проблем с котлами на ТЭЦ-5 в домах Центрального округа снизилось отопление. От омичей поступили сотни жалоб на холодные батареи.