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Двор залило кипятком. В Омске рядом с СКК имени Блинова прорвало трубу отопления

11 декабря 2023, 04:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на Масленникова прорвало трубу отопления в 35-градусный мороз

На месте работают сотрудники «Тепловой компании».

Во дворе дома по улице Масленникова рядом с СКК имени Блинова минувшей ночью прорвало трубу с горячей водой. В социальных сетях омичи поделились видео с места происшествия. На кадрах видно, что весь двор залило водой.

«Такое ощущение, что весь Омск в коммунальных авариях, судя по информации в социальных сетях», — прокомментировал происходящее омич Серик.
«Хоть где-то горячая вода есть», — иронично заметил Владимир.

В мэрии сообщили, что на место выехали сотрудники «Тепловой компании».

«По адресу ул. Масленникова 21, 23 зарегистрировано контролируемое повреждение тепловой сети. Специалисты АО „Тепловая компания“ проводят обследование данного участка и затем приступят к ремонтным работам», — рассказали в администрации.

Напомним, что на прошлой неделе из-за проблем с котлами на ТЭЦ-5 в домах Центрального округа снизилось отопление. От омичей поступили сотни жалоб на холодные батареи.

Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз
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#Происшествия#Евгений Игишев
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