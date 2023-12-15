Из-за Рождественского полумарафона в Омске изменятся автобусные маршруты

7 января движение будет перекрыто с 12:00 до 17:00. Транспорт не сможет ездить по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, по улице Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина. Снова изменится схема движения пассажирского транспорта: