Из-за Рождественского полумарафона в Омске изменятся автобусные маршруты

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В это время будет перекрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Интернациональной до площади Победы. Из-за ограничений изменятся и маршруты общественного транспорта:
7 января движение будет перекрыто с 12:00 до 17:00. Транспорт не сможет ездить по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, по улице Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина. Снова изменится схема движения пассажирского транспорта: