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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Во время Рождественского полумарафона изменится схема движения омских автобусов

Из-за Рождественского полумарафона в Омске изменятся автобусные маршруты

15 декабря 2023, 14:06
Фото: 1MI

Во время Рождественского полумарафона изменится схема движения омских автобусов

Изменения будут действовать с 9:00 6 января до 21:00 7 января.

В это время будет перекрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Интернациональной до площади Победы. Из-за ограничений изменятся и маршруты общественного транспорта:

  • автобусы маршрута № 73 будут следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, с поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина;
  • автобусы маршрута № 62 будут следовать до остановки «КДЦ „Маяковский“, делать разворот в районе Соборной площади и следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса;
  • автобусы маршрута № 94 в направлении Амурского поселка будут ездить по улице Интернациональной с поворотом на улицу Герцена и разворотом на площади Победы, далее по обычной схеме.

7 января движение будет перекрыто с 12:00 до 17:00. Транспорт не сможет ездить по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, по улице Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина. Снова изменится схема движения пассажирского транспорта:

  • автобусы маршрута № 34 с улицы Герцена будут направляться на ул. Фрунзе, Гусарова, Интернациональную, Герцена, далее — по обычной схеме;
  • автобусы маршрута № 94 при движении в направлении Амурского поселка будут следовать с моста имени 60 лет Победы по улице Фрунзе, с поворотом на улицу Герцена, далее — по обычной схеме;
  • автобусы маршрута № 73 с улицы Красный Путь будут следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса;
  • автобусы маршрута № 25 с улицы Гагарина будут следовать по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, далее — по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина и Интернациональной.
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