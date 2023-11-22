Начинайте бежать. В Омске открыли регистрацию на Рождественский полумарафон-2024

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В министерстве спорта Омской области сообщили о старте регистрации на Рождественский полумарафон. Он станет первым забегом в серии SIM-2024. Мероприятие состоится 7 января.
Любители спорта и активного отдыха встретятся на Соборной площади. Каждый выберет дистанцию по своим возможностям, но есть возрастные ограничения. Так, для всех желающих будет открыт маршрут протяженностью 3 километра. Для бегунов 14 лет и старше откроют дистанцию в 10,55 километров. Будет также возможность пробежать 21,1 километр, но к этому беговому маршруту допустят только участников в возрасте 16 лет и старше.
При этом, как уточнили в пресс-службе профильного министерства, на всех трех дистанциях будут спрашивать справку, подтверждающую допуск к участию в полумарафоне от врача.
Все подробности можно уточнить по телефону 24-25-67 или на сайте.