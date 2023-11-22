Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

иллюстрация

Начинайте бежать. В Омске открыли регистрацию на Рождественский полумарафон-2024

22 ноября 2023, 11:15
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске открыли регистрацию на Рождественский полумарафон-2024

Спортивное мероприятие традиционно стартует на Соборной площади.

В министерстве спорта Омской области сообщили о старте регистрации на Рождественский полумарафон. Он станет первым забегом в серии SIM-2024. Мероприятие состоится 7 января.

Любители спорта и активного отдыха встретятся на Соборной площади. Каждый выберет дистанцию по своим возможностям, но есть возрастные ограничения. Так, для всех желающих будет открыт маршрут протяженностью 3 километра. Для бегунов 14 лет и старше откроют дистанцию в 10,55 километров. Будет также возможность пробежать 21,1 километр, но к этому беговому маршруту допустят только участников в возрасте 16 лет и старше.

При этом, как уточнили в пресс-службе профильного министерства, на всех трех дистанциях будут спрашивать справку, подтверждающую допуск к участию в полумарафоне от врача.

Все подробности можно уточнить по телефону 24-25-67 или на сайте.

В Сибирском международном марафоне на главной дистанции победили кениец и россиянка
Узнать подробнее
#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Новости#Сибирский международный марафон#Марафон#Бег#Алина Ясинская#SIM-2024
Подпишитесь
Могут и поменять. Новых министров Омской области приняли на службу только на один год
Сегодня, 09:16
Панические атаки и головокружения. Омичей предупредили о магнитных бурях в декабре
Сегодня, 06:47
Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год
Сегодня, 06:22
Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса
Сегодня, 09:14
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Вчера, 18:45
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Сегодня, 06:23