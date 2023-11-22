Начинайте бежать. В Омске открыли регистрацию на Рождественский полумарафон-2024

Любители спорта и активного отдыха встретятся на Соборной площади. Каждый выберет дистанцию по своим возможностям, но есть возрастные ограничения. Так, для всех желающих будет открыт маршрут протяженностью 3 километра. Для бегунов 14 лет и старше откроют дистанцию в 10,55 километров. Будет также возможность пробежать 21,1 километр, но к этому беговому маршруту допустят только участников в возрасте 16 лет и старше.