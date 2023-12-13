Омичей предупредили о перекрытии участка дороги по улице 2-я Солнечная

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Перекрытие связано со строительством надземной теплотрассы. Дорожное покрытие нарушено не будет, однако движение транспорта по этому участку все же прекратится.
Так, с 1:00 до 3:00 17 декабря на участке дороги по улице 2-я Солнечная (от въезда на Кировскую районную котельную в районе здания №52 до съезда с улицы в районе строения №49б. Там будут проводиться монтажные работы.
В пресс-службе мэрии предупредили, что участникам дорожного движения необходимо строго следовать требованиям временных дорожных знаков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности.