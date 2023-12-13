Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Иллюстрация

Омичей предупредили о перекрытии участка дороги по улице 2-я Солнечная

13 декабря 2023, 09:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, когда в Омске перекроют участок дороги по улице 2-я Солнечная

Изменения в движении произойдут 17 декабря.

Перекрытие связано со строительством надземной теплотрассы. Дорожное покрытие нарушено не будет, однако движение транспорта по этому участку все же прекратится.

Так, с 1:00 до 3:00 17 декабря на участке дороги по улице 2-я Солнечная (от въезда на Кировскую районную котельную в районе здания №52 до съезда с улицы в районе строения №49б. Там будут проводиться монтажные работы.

В пресс-службе мэрии предупредили, что участникам дорожного движения необходимо строго следовать требованиям временных дорожных знаков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности.

Фото: Администрация города Омска
Дальше дороги нет. Путь из Омска в Северо-казахстанскую область перекрыли
Узнать подробнее
#Дороги#Омск#Омская область#Перекрыто движение#Перекроют проезд#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Дорога#Перекрытие улиц#Перекрытые дороги#Анастасия Баянова#Омские дороги
Подпишитесь
До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Сегодня, 06:34
У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены
Сегодня, 06:52
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08