Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Долгострой на Чкалова

Будет пятиэтажным. Капустин рассчитывает сдать долгострой на Чкалова осенью 2024 года

7 декабря 2023, 06:16
Фото: yandex.ru/maps
Долгострой на Чкалова

Капустин планирует сдать омский долгострой «Чкаловцентр» осенью 2024 года

Разрешение на работу собственник строительного бизнеса и совладелец одного из омских СМИ получил неделю назад.

Омский миллиардер Святослав Капустин, по совместительству являющийся собственником строительного бизнеса и совладельцем РИА «Омск-Информ», получил разрешение на строительство офисного центра «Чкаловцентр». Выдали его предпринимателю 28 ноября 2023 года.

Речь идет о долгострое на пересечении улиц Чкалова и Стачечная, который Капустин приобрел в ноябре прошлого года. Офисный центр, как стало известно Городу55, будет пятиэтажным. Площадь здания составит 1556,6 кв. м. Достроить и ввести здание в эксплуатацию бизнесмен рассчитывает до октября 2024 года.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Отметим, что стройка на Чкалова стартовала больше 20 лет назад. Ранее здание принадлежало ресторатору из Омска Михаилу Карцаеву, и разместиться в нем должен был именно ресторан. А уже после смены владельца объект разрешили использовать под офисный центр.

Положительное заключение экспертизы на проект строительства Капустин получил в мае 2023 года. Проектную документацию разрабатывало ООО «ПИ „Новые технологии“». Недостроенное здание уже выставили на продажу: но с весны 2023-го его стоимость поднялась со 144 млн до 225 млн рублей.

Разрешение получено. Омский бизнесмен построит деловой центр у Фрунзенского моста
Узнать подробнее
#Бизнес#Омск#Строительство#Продажа#Долгострой#Новости#Разрешение#Офис#Юлия Истомина#Святослав Капустин
Подпишитесь
Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления
Сегодня, 06:35
«Устраняют дефекты». Когда тепло вернется в квартиры омичей
Сегодня, 05:09
Сковало льдом. В Омске с опозданием на две недели замерз Иртыш
Сегодня, 04:22
«Народ замерзает!»: в Центральном округе Омска в 30-градусный мороз снизили отопление
Сегодня, 03:17
В мэрии Омска начался экстренный штаб из-за проблем с отоплением
Сегодня, 06:05
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Вчера, 04:29