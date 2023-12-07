Будет пятиэтажным. Капустин рассчитывает сдать долгострой на Чкалова осенью 2024 года

Отметим, что стройка на Чкалова стартовала больше 20 лет назад. Ранее здание принадлежало ресторатору из Омска Михаилу Карцаеву, и разместиться в нем должен был именно ресторан. А уже после смены владельца объект разрешили использовать под офисный центр.