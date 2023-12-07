Будет пятиэтажным. Капустин рассчитывает сдать долгострой на Чкалова осенью 2024 года

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Омский миллиардер Святослав Капустин, по совместительству являющийся собственником строительного бизнеса и совладельцем РИА «Омск-Информ», получил разрешение на строительство офисного центра «Чкаловцентр». Выдали его предпринимателю 28 ноября 2023 года.
Речь идет о долгострое на пересечении улиц Чкалова и Стачечная, который Капустин приобрел в ноябре прошлого года. Офисный центр, как стало известно Городу55, будет пятиэтажным. Площадь здания составит 1556,6 кв. м. Достроить и ввести здание в эксплуатацию бизнесмен рассчитывает до октября 2024 года.
Отметим, что стройка на Чкалова стартовала больше 20 лет назад. Ранее здание принадлежало ресторатору из Омска Михаилу Карцаеву, и разместиться в нем должен был именно ресторан. А уже после смены владельца объект разрешили использовать под офисный центр.
Положительное заключение экспертизы на проект строительства Капустин получил в мае 2023 года. Проектную документацию разрабатывало ООО «ПИ „Новые технологии“». Недостроенное здание уже выставили на продажу: но с весны 2023-го его стоимость поднялась со 144 млн до 225 млн рублей.