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Святослав Капустин

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2024
Задолжали 146 тысяч. Омич «выбивал» свою зарплату через судебных приставов
Мужчина исправно выполнял трудовые обязанности. Однако руководство игнорировало его возмущения о задержке зарплаты. В итоге дело пришлось решать через суд.
9 августа, 05:43
2023
Будет пятиэтажным. Капустин рассчитывает сдать долгострой на Чкалова осенью 2024 года
7 декабря 2023, 06:16
Детский сад омского миллиардера Капустина занялся сдачей помещений в аренду
Дошкольное образование исключили из списка видов деятельности фирмы.
6 октября 2023, 09:33
Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым
10 августа 2023, 05:00
Омский миллиардер Капустин овладел старейшей производственной компанией
Официально со 2 июня 2023 года.
4 июня 2023, 04:01
Выдали разрешение. Миллиардер Капустин продолжает строить офисный центр на Чкалова
31 мая 2023, 11:07
Омскому бизнесмену Капустину одобряют уже третий проект строительства дома в Троицком
18 апреля 2023, 05:43

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