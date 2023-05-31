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Выдали разрешение. Миллиардер Капустин продолжает строить офисный центр на Чкалова

31 мая 2023, 11:07
Фото: yandex.ru/maps
Здание начали строить больше 20 лет назад

Омскому бизнесмену Капустину одобрили проект строительства офисного центра на Чкалова

Изначально в здании планировали открыть ресторан, но потом объект разрешили использовать под офисный или медицинский центр.

Миллиардеру из Омска Святославу Капустину, по совместительству собственнику строительного бизнеса и совладельцу РИА «Омск-Информ», выдали положительное заключение на проект строительства офисного центра. Речь идет о четырехэтажном здании на пересечении улиц Чкалова и Стачечная, строить которое начали больше 20 лет назад.

У известного в городе долгостроя уже появилось название — «Чкаловцентр». Проектную документацию подготовило общество с ограниченной ответственностью «ПИ „Новые технологии“, которым владеет и руководит Наталья Юрченко. В качестве экспертной организации выступило ООО „Архстройэксперт“.

Проект здания на ЧкаловаПроект здания на Чкалова
Проект здания на ЧкаловаПроект здания на Чкалова
Проект здания на Чкалова
Фото: Скриншот с сайта "Циан"

Напомним, что долгострой на Чкалова, 27 Святослав Капустин приобрел в ноябре 2022 года, раньше здание принадлежало ресторатору из Омска Михаилу Курцаеву. Четырехэтажный офисный центр планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

Сейчас для него, кстати, подыскивают арендатора. За 1500 квадратных метров в год просят 1 110 000 рублей.

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#Юлия Истомина#Строительство#Здание#Продажа#Бизнес#Проект#Город#Новости#Омск#Святослав Капустин
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