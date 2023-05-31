Выдали разрешение. Миллиардер Капустин продолжает строить офисный центр на Чкалова

Миллиардеру из Омска Святославу Капустину, по совместительству собственнику строительного бизнеса и совладельцу РИА «Омск-Информ», выдали положительное заключение на проект строительства офисного центра. Речь идет о четырехэтажном здании на пересечении улиц Чкалова и Стачечная, строить которое начали больше 20 лет назад.