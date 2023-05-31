Выдали разрешение. Миллиардер Капустин продолжает строить офисный центр на Чкалова

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Миллиардеру из Омска Святославу Капустину, по совместительству собственнику строительного бизнеса и совладельцу РИА «Омск-Информ», выдали положительное заключение на проект строительства офисного центра. Речь идет о четырехэтажном здании на пересечении улиц Чкалова и Стачечная, строить которое начали больше 20 лет назад.
У известного в городе долгостроя уже появилось название — «Чкаловцентр». Проектную документацию подготовило общество с ограниченной ответственностью «ПИ „Новые технологии“, которым владеет и руководит Наталья Юрченко. В качестве экспертной организации выступило ООО „Архстройэксперт“.
Напомним, что долгострой на Чкалова, 27 Святослав Капустин приобрел в ноябре 2022 года, раньше здание принадлежало ресторатору из Омска Михаилу Курцаеву. Четырехэтажный офисный центр планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.
Сейчас для него, кстати, подыскивают арендатора. За 1500 квадратных метров в год просят 1 110 000 рублей.