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Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

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Разрешение получено. Омский бизнесмен построит деловой центр у Фрунзенского моста

7 декабря 2023, 05:19
Фото: Midjourney
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Рядом с Фрунзенским мостом омский бизнесмен Аласания построит деловой центр

Разрешение предпринимателю выдали на реконструкцию объекта незавершенного в здание делового управления.

Городу55 стало известно, что рядом с Фрунзенским мостом, на улице Госпитальной, собираются возводить административное здание делового управления. Застройщиком выступает предприниматель из поселка Черлак и владелец строительной компании «Алмаз» Сосо Аласания. Разрешение на реконструкцию объекта незавершенного в административное здание ему выдали 2 ноября этого года.

Новый деловой центр появится на земельном участке площадью 2747 кв. м. Само здание, как выяснил Город55, будет двухэтажным. Его площадь составит 980,01 кв. м. Достроить здание собираются до марта 2025 года.

Участок, где будут возводить деловой центрУчасток, где будут возводить деловой центр
Участок, где будут возводить деловой центр
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Отметим, что раньше бизнесмен возглавлял крестьянское хозяйство «Аласания». Строительную фирму «Алмаз» он создал в мае 2022 года вместе с Эдуардом Кругловым, но к концу 2022-го стал единоличным владельцем компании. По итогам прошлого года выручка «Алмаза» составила 7,9 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут арендаторов для нового бизнес-центра на Орджоникидзе недалеко от клуба «Малибу». 14-этажное здание уже ввели в эксплуатацию.

Деловые 14 этажей. В Омске ищут арендаторов в новый бизнес-центр
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#Эксклюзивы#Общество#Бизнес#Бизнесмен#Омск#Строительство#Новости#Разрешение#Юлия Истомина#Фрунзенский мост
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