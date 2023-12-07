Разрешение получено. Омский бизнесмен построит деловой центр у Фрунзенского моста

Городу55 стало известно, что рядом с Фрунзенским мостом, на улице Госпитальной, собираются возводить административное здание делового управления. Застройщиком выступает предприниматель из поселка Черлак и владелец строительной компании «Алмаз» Сосо Аласания. Разрешение на реконструкцию объекта незавершенного в административное здание ему выдали 2 ноября этого года.