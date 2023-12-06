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Published Сегодня, 12:30

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Виталий Хоценко рассказал, как прошла стратегическая сессии «PRO ИНВЕСТ 2.0» в Омске

Виталий Хоценко рассказал, как прошла стратегическая сессии «PRO ИНВЕСТ 2.0» в Омске

6 декабря 2023, 12:30
Фото: Правительство Омской области
На встрече деловому сообществу региона представили проект по улучшению показателей Национального рейтинга инвестиционной привлекательности.

Мероприятие для органов власти, инвесторов, предпринимателей и бизнес-объединений Омской области проводили эксперты АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В ходе командной работы участники тематических групп рассматривали различные аспекты новой системы поддержки инвестиционных проектов, а также уделяли особое внимание целесообразности и эффективности предложенных инструментов.

Одной из главных целей сессии стало получение обратной связи от инвесторов и предпринимательского сообщества. Глава региона Виталий Хоценко отметил, что инвестиционное развитие Омской области является одним из важнейших приоритетов и ключевых факторов успеха региона.

«Сегодня все регионы работают над задачей, поставленной президентом страны по улучшению инвестиционного климата. И Омская область — не исключение. От того, как бизнес себя „чувствует“ в любой географической точке страны, зависит наше развитие. Взрывной рост в развитии возможен, если только частный, коммерческий бизнес поверит в свою землю и будет в неё инвестировать. Нам точно есть над чем работать, чтобы войти в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности», — отметил губернатор.

Разработанные на мероприятии предложения будут включены в «дорожную карту» по улучшению позиций Омской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Цель — войти в ТОП-10 российских регионов в этом рейтинге. В этом году Омская область заняла в нем 19 место, улучшив свои позиции на 3 места.

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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова
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