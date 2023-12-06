Виталий Хоценко рассказал, как прошла стратегическая сессии «PRO ИНВЕСТ 2.0» в Омске

Разработанные на мероприятии предложения будут включены в «дорожную карту» по улучшению позиций Омской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Цель — войти в ТОП-10 российских регионов в этом рейтинге. В этом году Омская область заняла в нем 19 место, улучшив свои позиции на 3 места.