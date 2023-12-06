Виталий Хоценко рассказал, как прошла стратегическая сессии «PRO ИНВЕСТ 2.0» в Омске

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Мероприятие для органов власти, инвесторов, предпринимателей и бизнес-объединений Омской области проводили эксперты АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
В ходе командной работы участники тематических групп рассматривали различные аспекты новой системы поддержки инвестиционных проектов, а также уделяли особое внимание целесообразности и эффективности предложенных инструментов.
Одной из главных целей сессии стало получение обратной связи от инвесторов и предпринимательского сообщества. Глава региона Виталий Хоценко отметил, что инвестиционное развитие Омской области является одним из важнейших приоритетов и ключевых факторов успеха региона.
«Сегодня все регионы работают над задачей, поставленной президентом страны по улучшению инвестиционного климата. И Омская область — не исключение. От того, как бизнес себя „чувствует“ в любой географической точке страны, зависит наше развитие. Взрывной рост в развитии возможен, если только частный, коммерческий бизнес поверит в свою землю и будет в неё инвестировать. Нам точно есть над чем работать, чтобы войти в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности», — отметил губернатор.
Разработанные на мероприятии предложения будут включены в «дорожную карту» по улучшению позиций Омской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Цель — войти в ТОП-10 российских регионов в этом рейтинге. В этом году Омская область заняла в нем 19 место, улучшив свои позиции на 3 места.