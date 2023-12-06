Хоценко рассказал о планах по созданию в Омске системы подготовки ИТ-специалистов

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Омской области планируют внедрить новейшую систему подготовки ИТ-специалистов. Губернатор региона Виталий Хоценко ознакомился в Москве с проектом «Сбербанка» под названием «Школа 21». Подробности глава Омской области рассказал в своем телеграм-канале.
«Уже рассказывал, что планируем приземлить этот образовательный проект Сбера у нас в Омске. В „Школе 21“ проводятся видеоуроки в формате онлайн по образовательной программе на специализированной электронной платформе, разработанной Сбербанком с привлечением ведущих экспертов-преподавателей сферы ИТ. Пообщался с омичами, которые сейчас учатся в „Школе 21“. Радует, что ребята планируют, получив компетенции, вернуться в Омскую область, чтобы продолжить работу», — написал Виталий Хоценко.
Планируется, что партнером новой образовательной платформы станет ОмГТУ. Ожидается, что центр займется разработкой модулей по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Региональное правительство будет готово обеспечить проектирование помещений под требования «Школы 21» в создаваемом в регионе технопарке, добавил Виталий Хоценко.