Хоценко рассказал о планах по созданию в Омске системы подготовки ИТ-специалистов

Планируется, что партнером новой образовательной платформы станет ОмГТУ. Ожидается, что центр займется разработкой модулей по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Региональное правительство будет готово обеспечить проектирование помещений под требования «Школы 21» в создаваемом в регионе технопарке, добавил Виталий Хоценко.