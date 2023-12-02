Зима не шутит! По Омской области с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов

В воскресенье, 3 декабря, ночью будет -1… -6, при прояснении -12. В светлое время суток возможно -4… +1, но местами может быть и -10. Пройдут осадки, из-за сильного ветра поднимется метель. Порывы в отдельных районах будут достигать 17-22 м/с, направление — северо-запад. На дорогах появится гололедица и снежные заносы, может быть изморозь.