Зима не шутит! По Омской области с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на начало следующей рабочей недели. По информации метеорологов, ожидается существенное похолодание. Минимальная температура воздуха составит -28 градусов.
В воскресенье, 3 декабря, ночью будет -1… -6, при прояснении -12. В светлое время суток возможно -4… +1, но местами может быть и -10. Пройдут осадки, из-за сильного ветра поднимется метель. Порывы в отдельных районах будут достигать 17-22 м/с, направление — северо-запад. На дорогах появится гололедица и снежные заносы, может быть изморозь.
В понедельник, 4 декабря, ночью по региону ударит мороз до -28 градусов при прояснении. Днем температура будет держаться на уровне -15… -20, местами «потеплеет» до -10. Где-то пройдет слабый снег, возможна гололедица и снежные заносы. Северо-западный ветер задует со скоростью 9-14 м/с.
Во вторник, 5 декабря, ночью термометр покажет -15… -20, при прояснении -26 градусов. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от -4 до +1, местами от -9 до -14. Ожидаются мокрый снег с дождем, гололедица и снежные заносы. Скорость западного, северо-западного ветра составит 7-12 м/с, но в отдельных районах возможны порывы и до 15-18 м/с.