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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

иллюстрация

Зима не шутит! По Омской области с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов

2 декабря 2023, 13:13
Фото: Город55
иллюстрация

По Омской области вместе с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов

После непредсказуемой погоды на выходных ожидается еще минимум два дня с метелью и похолоданием.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на начало следующей рабочей недели. По информации метеорологов, ожидается существенное похолодание. Минимальная температура воздуха составит -28 градусов.

В воскресенье, 3 декабря, ночью будет -1… -6, при прояснении -12. В светлое время суток возможно -4… +1, но местами может быть и -10. Пройдут осадки, из-за сильного ветра поднимется метель. Порывы в отдельных районах будут достигать 17-22 м/с, направление — северо-запад. На дорогах появится гололедица и снежные заносы, может быть изморозь.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В понедельник, 4 декабря, ночью по региону ударит мороз до -28 градусов при прояснении. Днем температура будет держаться на уровне -15… -20, местами «потеплеет» до -10. Где-то пройдет слабый снег, возможна гололедица и снежные заносы. Северо-западный ветер задует со скоростью 9-14 м/с.

Во вторник, 5 декабря, ночью термометр покажет -15… -20, при прояснении -26 градусов. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от -4 до +1, местами от -9 до -14. Ожидаются мокрый снег с дождем, гололедица и снежные заносы. Скорость западного, северо-западного ветра составит 7-12 м/с, но в отдельных районах возможны порывы и до 15-18 м/с.

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