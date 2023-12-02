В зиму с проблемами. Из-за холодов на севере Омской области ограничат подачу газа

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Омской области провели совещание по ситуации с газоснабжением в северных районах. Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко рассказал, что из-за погодных условий там опять не будет газа.
На фоне резкого похолодания возможны перебои газоснабжения, так что власти региона вместе с представителями прокуратуры решили полностью остановить поставку газа. Это касается абонентов, которые имеют альтернативные источники отопления. Соответствующая мера временная, но чиновник не уточняет сроки восстановления ресурсов.
«Главам северных районов дано поручение обеспечить перевод ряда абонентов на альтернативные источники теплоснабжения. Также отмечу, что жителям многоквартирных домов с альтернативными источниками теплоснабжения (электротермия) затраты по коммунальной услуге будут компенсированы», — написал Шнипко у себя в телеграм-канале.
Министр уточнил, что жители Тевризского, Знаменского и Тарского районов получают газ из скважин № 6 и № 110, подачу обеспечивает ОАО «Тевризнефтегаз». Отметим, что перебои и отсутствие газоснабжения северных районов Омской области — проблема не одного года, в особенности с наступлением холодов. Так, прошлой зимой из-за падения давления на газопроводе Тевриз — Тара — Знаменское произошла авария. Жителям Тевризского, Тарского и Знаменского районов также отключали газ.