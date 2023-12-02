В зиму с проблемами. Из-за холодов на севере Омской области ограничат подачу газа

Министр уточнил, что жители Тевризского, Знаменского и Тарского районов получают газ из скважин № 6 и № 110, подачу обеспечивает ОАО «Тевризнефтегаз». Отметим, что перебои и отсутствие газоснабжения северных районов Омской области — проблема не одного года, в особенности с наступлением холодов. Так, прошлой зимой из-за падения давления на газопроводе Тевриз — Тара — Знаменское произошла авария. Жителям Тевризского, Тарского и Знаменского районов также отключали газ.