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Планировали попасть в Евросоюз. В Омской области поймали нарушителей границы

1 декабря 2023, 03:33
Фото: Midjourney
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В Омской области задержали граждан Афганистана, незаконно перешедших границу

Подозреваемых отправили в СИЗО.

В Омской области 21 ноября задержали шестерых граждан Афганистана, которые незаконно пересекли государственную границу России и Казахстана. В дальнейшем они намеревались попасть в страны Евросоюза. Иностранцев задержали сотрудники погранслужбы регионального ФСБ.

Как рассказали в пресс-службе Облсуда, задержанным от 19 до 31 года. В настоящее время их заключили под стражу.

За незаконное пересечение границы может грозить срок до 2 лет.

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#Происшествия#Преступление#Омск#Задержание#СИЗО#Республика Казахстан#Исилькульский район#Мера пресечения#Евгений Игишев#Заключение под стражу
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