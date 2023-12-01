Планировали попасть в Евросоюз. В Омской области поймали нарушителей границы

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
В Омской области 21 ноября задержали шестерых граждан Афганистана, которые незаконно пересекли государственную границу России и Казахстана. В дальнейшем они намеревались попасть в страны Евросоюза. Иностранцев задержали сотрудники погранслужбы регионального ФСБ.
Как рассказали в пресс-службе Облсуда, задержанным от 19 до 31 года. В настоящее время их заключили под стражу.
За незаконное пересечение границы может грозить срок до 2 лет.