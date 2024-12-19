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Мера пресечения

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2024
Бывшего замминистра труда Омской области Сергея Добрых отправили под домашний арест
19 декабря, 06:12
Ждет суда. Омич планировал заказное убийство жены и матери работника ради квартир
Мужчина собирался расправиться с женой и матерью своего сотрудника из-за квартир в центре города.
6 августа, 06:07
Пошли в обход. В Омской области поймали 6 иностранцев, незаконно пересекших границу
19 июня, 04:33
Третье лицо. Басманный суд изберет меру пресечения для омского бизнесмена Толчева
9 июня, 11:47
Депутату Омского горсовета Саханю изберут меру пресечения в Московском суде
9 июня, 05:33
В обход правил. Сотрудника омской миграционной службы обвинили во взяточничестве
28 апреля, 03:35
Застолье закончилось трагедией. Пьяный омич до смерти забил мать в ответ на ее упреки
22 апреля, 08:30
Подрабатывал в даркнете. Омича поймали с целым килограммом тяжелого наркотика
Мужчина получил партию наркотиков в Екатеринбурге и вез их в Омск для продажи.
28 марта, 02:59
Отработанная схема. В омском гипермаркете охранник тележками воровал продукты
Подозреваемый успел набрать товаров на 30 тысяч рублей.
22 февраля, 05:03
Дачные похитители. Рецидивистам из Омска грозит 5 лет тюрьмы за кражи у дачников
Дело одного из сообщников закрыли после его смерти.
21 февраля, 06:18
В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
14 февраля, 07:00
Новый срок. В Омской области рецидивист убил собутыльника кухонным ножом
Поводом для убийства послужил конфликт.
13 февраля, 09:38
Омским операм, пытавших подозреваемых, на время следствия выдали подписку о невыезде
22 января, 10:29
2023
Ограбил ради денег на алкоголь. В Омске мужчина напал на прохожих
Одного из потерпевших отвезли в больницу. На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет.
30 декабря 2023, 05:14
Планировали попасть в Евросоюз. В Омской области поймали нарушителей границы
Подозреваемых отправили в СИЗО.
1 декабря 2023, 03:33
Вынесли золото на 4 млн. Двоим омичам грозит до 12 лет за нападение на магазин
На время следствия фигурантов отправили в СИЗО.
24 ноября 2023, 05:02
Гуляла с собакой и делала закладки. В Омске задержали иностранку с кило героина
На подозреваемую завели уголовное дело, ей грозит вплоть до пожизненного. Собаку пристроили в добрые руки.
23 ноября 2023, 07:29
Впечатлил девушку. Убившего родных бабушек омича отправили в СИЗО на два месяца
4 ноября 2023, 07:35
Вместо завтрака в постель. Омич зарезал жену и отправился в СИЗО на два месяца
Мужчина с самого утра находился в состоянии алкогольного опьянения.
6 октября 2023, 11:26
В Омске на директора фирмы завели дело за неуплату налогов на сумму больше 100 млн
Руководитель организации «СпецСтройЛогистика» в течение трех лет вносил ложные сведения в декларации. Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде.
27 сентября 2023, 10:24

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