Вынесли золото на 4 млн. Двоим омичам грозит до 12 лет за нападение на магазин

По данным следствия, 8 октября нынешнего года, один из фигурантов в камуфляжном костюме и балаклаве ворвался в ювелирный салон в торговом центре на улице Кирова. Мужчина разбил молотком витрину и вытащил два планшета с украшениями. Подельник в это время ждал в машине.