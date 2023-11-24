Вынесли золото на 4 млн. Двоим омичам грозит до 12 лет за нападение на магазин

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:32
В Омске двух мужчин, обвиняемых в хищении ювелирных изделий на сумму 4 млн рублей, заключили под стражу, сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, 8 октября нынешнего года, один из фигурантов в камуфляжном костюме и балаклаве ворвался в ювелирный салон в торговом центре на улице Кирова. Мужчина разбил молотком витрину и вытащил два планшета с украшениями. Подельник в это время ждал в машине.
Злоумышленники скрылись с места происшествия. Драгоценности мужчины сдали в ломбарды в других регионах страны.
Полицейские отследили маршрут передвижения грабителей. Часть похищенного злоумышленники сбыли в Перми. Водитель получил 30% от заработанного, 200 тысяч рублей, и вернулся в Омск. Второго участника оперативники задержали в ходе операции в Новосибирске на съемной квартире. Общая сумма преступной прибыли составила миллион рублей.
На мужчин завели уголовное дело, им грозит до 12 лет колонии.