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СИЗО

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2024
«Скучает на Кипре»: сбежавшая из России экс-глава омского минздрава хочет вернуться
9 декабря, 13:54
Встретит Новый год в СИЗО. Омскому экс-министру труда Куприянову снова продлили арест
31 октября, 11:02
Автостоянку рядом с омским СИЗО передадут в федеральную собственность
14 октября, 09:04
«Не дай бог никому там побывать»: рейтинг исправительных колоний Омской области
9 октября, 03:53
Омскому экс-министру Владимиру Куприянову продлили арест еще на два месяца
2 августа, 06:30
Басманный суд рассмотрит дело о продлении ареста омскому экс-министру Куприянову
29 июля, 05:31
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
4 июля, 11:24
Вместо вуза. В Омске выпускника школы отправили в СИЗО за призывы к терроризму
Молодой человек оправдывал незаконные действия и призывал их совершать.
1 июля, 14:21
Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест
25 июня, 11:42
Кадровые изменения. В Октябрьском и Кировском округах Омска сменились прокуроры
19 июня, 06:29
Деньгами и имуществом. Экс-министра труда Омской области обвиняют в получении взятки
7 июня, 09:03
Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца
7 июня, 07:09
Брали заказы в гостинице. В Таре две женщины организовали публичный дом с подростками
16 апреля, 06:53
«Бытовуха», ревность и пьяные конфликты. Преступления в Омске с начала 2024 года
5 апреля, 02:50
Шок. После был фаллос. Студенты омского политеха напали на сокурсника и изнасиловали
13 марта, 10:09
Молодого омича отправили в СИЗО за попытку примкнуть к террористам и ВСУ
22 февраля, 08:26
Задушила и положила в пакет. Омичку, которая убила младенца, отправили в СИЗО
Стало известно, что у женщины не было постоянного места жительства и работы.
2 февраля, 07:29
2023
Планировали попасть в Евросоюз. В Омской области поймали нарушителей границы
Подозреваемых отправили в СИЗО.
1 декабря 2023, 03:33
Омского таксиста, обвиняемого в развращении ребенка, отправили на два месяца в СИЗО
Есть версия, что мужчина уже совершал подобные преступления ранее.
29 сентября 2023, 05:28
Омича, зарубившего топором жену и закопавшего останки, отправили в СИЗО на два месяца
Женщина пропала в конце июня. Спустя месяц раскрылись детали трагедии.
20 июля 2023, 11:00

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