Гуляла с собакой и делала закладки. В Омске задержали иностранку с кило героина

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Омске на улице Николая Штанина задержали 30-летнюю женщину, гражданку одной из азиатских стран, по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили 23 ноября в пресс-службе полиции. При себе у нее имелись свертки с героином общей массой почти 1 кг.
Примерно столько же опасного зелья оперативники обнаружили на съемной квартире подозреваемой на улице Богдана Хмельницкого. Героин хранился в тумбе под раковиной.
По предварительным данным, женщина устроилась курьером в интернет-магазин. С кураторами общалась на родном языке, а в Омскую область ее направили несколько дней назад. Героин иностранка получила через сервис доставки. Курьер привез вещи, в рукаве куртки было спрятано запрещенное вещество. Часть наркотиков женщина расфасовала и готовилась разложить по тайникам. Полицейские отметили, что за время работы на незаконный бизнес в Омске денег она не заработала.
Чтобы не привлекать внимание, иностранка купила собаку породы спаниель. Женщина делала вид, что гуляет с животным в то время, как раскладывала наркотики по тайникам.
Следователи завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Женщине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. На время следствия фигурантку отправили в СИЗО.
Спаниеля по кличке Кира вернули прежней владелице. Она рассказала, что была вынуждена расстаться с собакой из-за аллергии у ребенка. Пса пристроили в добрые руки.