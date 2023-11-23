Гуляла с собакой и делала закладки. В Омске задержали иностранку с кило героина

По предварительным данным, женщина устроилась курьером в интернет-магазин. С кураторами общалась на родном языке, а в Омскую область ее направили несколько дней назад. Героин иностранка получила через сервис доставки. Курьер привез вещи, в рукаве куртки было спрятано запрещенное вещество. Часть наркотиков женщина расфасовала и готовилась разложить по тайникам. Полицейские отметили, что за время работы на незаконный бизнес в Омске денег она не заработала.