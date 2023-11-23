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Гуляла с собакой и делала закладки. В Омске задержали иностранку с кило героина

23 ноября 2023, 07:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске женина-наркокурьер купила собаку, чтобы раскладывать героин по тайникам

На подозреваемую завели уголовное дело, ей грозит вплоть до пожизненного. Собаку пристроили в добрые руки.

В Омске на улице Николая Штанина задержали 30-летнюю женщину, гражданку одной из азиатских стран, по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили 23 ноября в пресс-службе полиции. При себе у нее имелись свертки с героином общей массой почти 1 кг.

Примерно столько же опасного зелья оперативники обнаружили на съемной квартире подозреваемой на улице Богдана Хмельницкого. Героин хранился в тумбе под раковиной.

По предварительным данным, женщина устроилась курьером в интернет-магазин. С кураторами общалась на родном языке, а в Омскую область ее направили несколько дней назад. Героин иностранка получила через сервис доставки. Курьер привез вещи, в рукаве куртки было спрятано запрещенное вещество. Часть наркотиков женщина расфасовала и готовилась разложить по тайникам. Полицейские отметили, что за время работы на незаконный бизнес в Омске денег она не заработала.

Чтобы не привлекать внимание, иностранка купила собаку породы спаниель. Женщина делала вид, что гуляет с животным в то время, как раскладывала наркотики по тайникам.

Следователи завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Женщине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. На время следствия фигурантку отправили в СИЗО.

Спаниеля по кличке Кира вернули прежней владелице. Она рассказала, что была вынуждена расстаться с собакой из-за аллергии у ребенка. Пса пристроили в добрые руки.

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