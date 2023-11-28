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Суд наказал жителя Омской области за жестокое убийство и кражу

14 лет заключения. Суд вынес приговор жителю Омской области за жестокое убийство

28 ноября 2023, 09:23
Фото: 1MI

Суд наказал жителя Омской области за жестокое убийство и кражу

60-летнего мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Омский областной суд установил, что в конце ноября 2022 года в селе Почекуево Большереченского района местный житель совершил жестокое убийство. Подсудимый предполагал, что у 73-летнего пенсионера есть крупные сбережения и проник к нему в дом через окно. Там он напал на мужчину и начал избивать, сначала руками и ногами, потом поленом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник начал осматривать дом и нашел чуть более 12 тысяч рублей, которые забрал с собой. Однако позже, уже после обнаружения трупа, проник в дом повторно и нашел в кладовой еще 410 тысяч рублей, которые также похитил.

В суде подсудимый не признал вину в преступлении, утверждая, что к смерти пенсионера не причастен. Что касается кражи, в ней он сознался полностью.

Приговором Омского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима. Судебный акт вступил в законную силу.

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