14 лет заключения. Суд вынес приговор жителю Омской области за жестокое убийство

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник начал осматривать дом и нашел чуть более 12 тысяч рублей, которые забрал с собой. Однако позже, уже после обнаружения трупа, проник в дом повторно и нашел в кладовой еще 410 тысяч рублей, которые также похитил.