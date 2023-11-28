14 лет заключения. Суд вынес приговор жителю Омской области за жестокое убийство

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Омский областной суд установил, что в конце ноября 2022 года в селе Почекуево Большереченского района местный житель совершил жестокое убийство. Подсудимый предполагал, что у 73-летнего пенсионера есть крупные сбережения и проник к нему в дом через окно. Там он напал на мужчину и начал избивать, сначала руками и ногами, потом поленом.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник начал осматривать дом и нашел чуть более 12 тысяч рублей, которые забрал с собой. Однако позже, уже после обнаружения трупа, проник в дом повторно и нашел в кладовой еще 410 тысяч рублей, которые также похитил.
В суде подсудимый не признал вину в преступлении, утверждая, что к смерти пенсионера не причастен. Что касается кражи, в ней он сознался полностью.
Приговором Омского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима. Судебный акт вступил в законную силу.