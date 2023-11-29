У обанкротившейся СК «Лидер» всплыла судебная история с еще одним Lexus

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Городу55 стали известны подробности судебной тяжбы омички со скандально известным ООО «СК „Лидер“» В истории оказались также замешаны кредиторы компании, заказчики, надзорные и силовые ведомства. В частности, ответчиками по иску стал внушительный список компаний:
Поводом для этого иска стал автомобиль Lexus 2018 года выпуска, на который приставы наложили запрет на проведение любых регистрационных действий. При этом «ПБЛК» пришло в суд со встречными требованиями — о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным со всеми вытекающими.
Все началось с того, что еще 28 марта 2022 года истица по договору купила у СК «Лидер» тот самый Lexus за 2.8 млн рублей. В момент сделки была проверена ее юридическая чистота, — ограничения регистрационных действий и аресты на автомобиль отсутствовали, и он без проблем прошел регистрационный учет в ГИБДД. Однако в начале мая того же года судебный пристав наложил на машину арест, о чем его владелица узнала только в июне.
Суд рассмотрел доводы все сторон и установил, что в данном случае омичка является добросовестным покупателем, да и со стороны СК «Лидер» сделка купли-продажи была полностью чиста. Дело в том, что сей Lexus в свое время находился в залоге у ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Продавая автомобиль, строительная компания и планировала расплатиться с банкирами, что, собственно, и сделала, — перечислила последним 2.24 млн рублей. После этого арест с авто был снят. К слову, СК «Лидер» продал и другие заложенные транспортные средства, чтобы расплатиться с кредиторами.
В суде во время рассмотрения иска выяснилось, что приставы уже сняли запрет на регистрационные действия, так как СК «Лидер» был признан банкротом, и исполнительное производство приостановлено. Поэтому в иске женщине отказали.
Что касается встречного иска от «ПБЛК» о признании продажи этого Lexus недействительной, то суд полностью отказал в этих требованиях, так как признал истицу добросовестным покупателем.
Напомним, как ранее сообщал Город55, сейчас СК «Лидер» пытается продать еще один Lexus за 7.9 млн рублей.