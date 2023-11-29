Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В этом споре суд встал на сторону истицы

У обанкротившейся СК «Лидер» всплыла судебная история с еще одним Lexus

29 ноября 2023, 08:42
Фото: 1MI
В этом споре суд встал на сторону истицы

Кредиторы СК «Лидер» пытались забрать у омички Lexus, купленный у застройщика

Еще в 2022 году автомобиль был продан омичке, но кредиторы хотели признать сделку незаконной.

Городу55 стали известны подробности судебной тяжбы омички со скандально известным ООО «СК „Лидер“» В истории оказались также замешаны кредиторы компании, заказчики, надзорные и силовые ведомства. В частности, ответчиками по иску стал внушительный список компаний:

  • ООО «ПЛБК»;
  • АО «Сталепромышленная компания»;
  • ООО «ПФ Все для вентиляции»;
  • Госстройнадзор Омской области;
  • Сибирское управление Ростехнадзора;
  • ООО «Березка»;
  • УФССП России по Омской области;
  • ООО «ОмскСтройБетон»;
  • ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-2»;
  • АО «Омский речной порт»;
  • ООО «Бауцентр Рус»;
  • ООО «СЛК ЦЕМЕНТ»;
  • АО «Оммет»;
  • БУОО «Омскоблстройзаказчик»;
  • МП города Омска «Тепловая компания»;
  • ООО «Бетонпром»;
  • ООО «ТД „Электротехмонтаж“»;
  • ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;
  • ПАО «АК Барс» Банк;
  • Межрайонной ИФНС №4 по Омской области;
  • ПАО «Совкомбанк»;
  • ООО «Омская энергосбытовая компания»;
  • ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Омской области;
  • ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Костромской области;
  • ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Тверской области.

Поводом для этого иска стал автомобиль Lexus 2018 года выпуска, на который приставы наложили запрет на проведение любых регистрационных действий. При этом «ПБЛК» пришло в суд со встречными требованиями — о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным со всеми вытекающими.

Все началось с того, что еще 28 марта 2022 года истица по договору купила у СК «Лидер» тот самый Lexus за 2.8 млн рублей. В момент сделки была проверена ее юридическая чистота, — ограничения регистрационных действий и аресты на автомобиль отсутствовали, и он без проблем прошел регистрационный учет в ГИБДД. Однако в начале мая того же года судебный пристав наложил на машину арест, о чем его владелица узнала только в июне.

Суд рассмотрел доводы все сторон и установил, что в данном случае омичка является добросовестным покупателем, да и со стороны СК «Лидер» сделка купли-продажи была полностью чиста. Дело в том, что сей Lexus в свое время находился в залоге у ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Продавая автомобиль, строительная компания и планировала расплатиться с банкирами, что, собственно, и сделала, — перечислила последним 2.24 млн рублей. После этого арест с авто был снят. К слову, СК «Лидер» продал и другие заложенные транспортные средства, чтобы расплатиться с кредиторами.

В суде во время рассмотрения иска выяснилось, что приставы уже сняли запрет на регистрационные действия, так как СК «Лидер» был признан банкротом, и исполнительное производство приостановлено. Поэтому в иске женщине отказали.

Что касается встречного иска от «ПБЛК» о признании продажи этого Lexus недействительной, то суд полностью отказал в этих требованиях, так как признал истицу добросовестным покупателем.

Напомним, как ранее сообщал Город55, сейчас СК «Лидер» пытается продать еще один Lexus за 7.9 млн рублей.

Обанкротившаяся СК «Лидер» выставила на продажу «Лексус» за 8 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Ущерб на 156 млн. Стало известно, за что с омского «Титан-Агро» уволили замдиректораТоп арбитража. Кормление свиней на «Титан-Агро», империя Веретено и «Россельхозбанк»Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска
#Эксклюзивы#Общество#Город#Бизнес#Транспорт#Омск#Омская область#Суд#Россия#Новости#Василий Попов#СК Лидер
Подпишитесь
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Сегодня, 06:55
Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы
Сегодня, 05:31
Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО
Сегодня, 09:39
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Сегодня, 03:40
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Сегодня, 02:24
Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году
Сегодня, 06:00