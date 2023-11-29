У обанкротившейся СК «Лидер» всплыла судебная история с еще одним Lexus

Все началось с того, что еще 28 марта 2022 года истица по договору купила у СК «Лидер» тот самый Lexus за 2.8 млн рублей. В момент сделки была проверена ее юридическая чистота, — ограничения регистрационных действий и аресты на автомобиль отсутствовали, и он без проблем прошел регистрационный учет в ГИБДД. Однако в начале мая того же года судебный пристав наложил на машину арест, о чем его владелица узнала только в июне.