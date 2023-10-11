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Убытки сейчас взыскиваются в суде

Ущерб на 156 млн. Стало известно, за что с омского «Титан-Агро» уволили замдиректора

11 октября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Убытки сейчас взыскиваются в суде

Бывшего замдиректора омского «Титан-Агро» уволили из-за убытков в 156 млн рублей

Сейчас компания пытается взыскать убытки с бывшего работника через Арбитражный суд Омской области.

В документах Арбитражного суда Омской области Город55 нашел интересные подробности об увольнении с ООО «Титан-Агро» бывшего заместителя директора Александра Келина. Как выяснилось, Келин лишился работы из многомиллионных убытков.

Так, как значится в материалах арбитражного дела, «из-за „неразумных и недобросовестных действий“ Келина „Тиан-Агро“ получил убытки на суммы свыше 156.5 млн рублей.

«[Келин] принял от имени общества стратегические значимые решения по тотальному изменению рецептуры кормления свиней, о смене надежного поставщика на поставщика, ранее признанного неэффективным, о закупке у него произвольно определенных Келиным А. В. биодобавок по произвольно определенной им цене, то есть без учета известной Келину А. В. информации, без принятия мер, направленных на получение необходимой и достаточной для принятия стратегических решений информации, без соблюдения обязательных в ООО „Титан-Агро“ процедур», — указано в иске, который поступил в омский арбитраж.

Что это за убытки и в чем они конкретно выразились в материалах дела пока не говориться, но «Титан-Агро» уже взыскивает их с Келина через суд.

Другие самые значимые арбитражные дела минувшего сентября можно посмотреть в нашей традиционной подборке.

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