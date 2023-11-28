Обанкротившаяся СК «Лидер» выставила на продажу «Лексус» за 8 млн рублей

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, через месяц конкурсный управляющий Григорий Соколов должен отчитаться о своей работе. Сегодня стало известно о подготовке к торгам, на которые будет выставлен ряд ценных активов «Лидера».
В частности, Соколов хочет продать автомобиль Lexus RX350 2019 года (начальная цена — 7,9 млн рублей), автомобиль-фургон 2016 года за 800 тысяч и 2 КАМАЗа 2017 года по 1,54 млн рублей каждый. Вся эта техника находится сейчас в залоге у Примсоцбанка. Торг уместен: шаг аукциона будет составлять 5%.
Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта текущего года. В начале октября мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.