Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Обанкротившаяся СК «Лидер» выставила на продажу «Лексус» за 8 млн рублей

Обанкротившаяся СК «Лидер» выставила на продажу «Лексус» за 8 млн рублей

28 ноября 2023, 05:20
Фото: 1MI
Автомобиль уже находится в залоге у банка.

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, через месяц конкурсный управляющий Григорий Соколов должен отчитаться о своей работе. Сегодня стало известно о подготовке к торгам, на которые будет выставлен ряд ценных активов «Лидера».

В частности, Соколов хочет продать автомобиль Lexus RX350 2019 года (начальная цена — 7,9 млн рублей), автомобиль-фургон 2016 года за 800 тысяч и 2 КАМАЗа 2017 года по 1,54 млн рублей каждый. Вся эта техника находится сейчас в залоге у Примсоцбанка. Торг уместен: шаг аукциона будет составлять 5%.

Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта текущего года. В начале октября мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.

УДХБ потребовало от банкротящегося «Лидера» деньги за благоустройство на Бударина
Узнать подробнее
#Бизнес#Торги#Николай Эйхвальд#Лидер
Подпишитесь
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
Вчера, 11:14
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»
Сегодня, 04:33
С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж
Сегодня, 03:36
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
Сегодня, 02:33