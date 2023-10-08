Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска

Разбор завалов, помощь пострадавшим, сигнальные сирены и пожар. Нет, это не череда катастроф в Омске. Это волна учений по гражданской обороне. Впервые о них заявили в начале недели. Тогда же стало известно, что в городе будут проверять системы оповещения. Власти сообщали точное время, чтобы избежать паники омичей: 4 октября с 10:35 до 10:40. Сирены были. Правда, не все их услышали. Мы выяснили, почему.