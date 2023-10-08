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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

итоги недели

Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска

8 октября 2023, 09:27
Фото: 1MI
итоги недели
Самые значимые события недели.

2-летняя девочка погибла в колодце

8 октября стало известно о трагедии в Исилькуле. Двухлетняя девочка упала в колодец и погибла. Это случилось за пять дней до дня рождения ребенка. Проверку начала прокуратура. Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Мы публикуем видео с места происшествия.

Уголовное дело за «мусорный» тариф

Первая новость — уголовное дело из-за завышенных тарифов на вывоз мусора. Подозреваемые: сотрудники Региональной энергетической комиссии, регоператор «Магнит» и ЗАО «Экос». Им вменяют мошенничество по сговору. Видео с обысков в офисе оператора по обращению с ТКО:

Появилось видео обысков в омском офисе ООО «Магнит», подозреваемого в мошенничестве
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Представляем традиционный дайджест криминальных новостей:

  • в суде накажут экс-полицейского Евгения Гайдамака за смертельное ДТП в пьяном виде;
  • в Омске будут судить работников организации за кражу 17 млн на ремонт крыши дома;
  • глава сельского поселения пойдет под суд за превышение должностных полномочий;
  • омский подросток, пустивший волну лжеминирований по стране, выступит с последним словом;
  • омич зарезал жену и отправился в СИЗО на два месяца;
  • бывшего прокурора Кировского округа Дмитрия Назарова заподозрили в получении 3,5 млн рублей взятки, его задержали;
  • мужчина на автомобиле сбил свою супругу и теперь должен оплатить расходы по санитарной эвакуации;
  • вандалы разгромили и повалили на землю надгробия на кладбище в Омском районе;
  • 77-летний пенсионер убил знакомого ударом по голове;
  • в тяжбе омички со следователями появились данные почерковедческой экспертизы;
  • омскую гуманитарную академию уличили в серьезных нарушениях закона;
  • суд защитил омича, у которого развилось заболевание, от банковских махинаций;
  • глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать смерть годовалой девочки после обращения омички;
  • 40-летний мужчина распространял детскую порнографию и вел интимную переписку с ребенком;
  • вынесен приговор мужчине, который облил инспектора ДПС бензином;
  • омич зарезал жену у магазина на глазах у прохожих;
  • избитый мужчина после драки переехал своих обидчиков на автомобиле;
  • житель Омска пойдет под суд за попытку изнасиловать проводницу поезда.

Сигнальные сирены в Омске

Разбор завалов, помощь пострадавшим, сигнальные сирены и пожар. Нет, это не череда катастроф в Омске. Это волна учений по гражданской обороне. Впервые о них заявили в начале недели. Тогда же стало известно, что в городе будут проверять системы оповещения. Власти сообщали точное время, чтобы избежать паники омичей: 4 октября с 10:35 до 10:40. Сирены были. Правда, не все их услышали. Мы выяснили, почему.

В среду эвакуировали учеников школы №95. В полиции информацию подтвердили. Говорят, поступило анонимное сообщение о минировании. Здание проверили саперы. Опасных объектов не нашли. Школьники вернулись на занятия.

А под конец рабочей недели под Омском, в Чернолучье, прошли пожарные учения МЧС. По легенде — возгорание в доме отдыха. Публикуем вот здесь яркие фотографии.

Густой туман в Омске

Неделя началась в прямом смысле туманно. Утром 2 октября в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий. Омичи жаловались на едкий дым и запах хлора. Водителей предупреждали об опасностях из-за тумана. Однако инциденты все же произошли. На Московке троллейбус «Адмирал» столкнулся с пассажирским автобусом. Стекла выбило. Люди не пострадали.

В омском аэропорту задержалось сразу несколько рейсов. Большую часть утренних полетов перенесли на вторую половину дня. Некоторым пассажирам пришлось ждать более 10 часов. Поэтому проверку соблюдения всех прав начала транспортная прокуратура.

К слову о задержках рейсов. В воздушной гавани представили рейтинг по опозданиям среди местных авиаперевозчиков. А еще аэропорт нашел клининговую компанию на ближайшие два года. За 23 миллиона рублей уборкой помещений займется курганская фирма.

Вернемся к климату. Синоптики подвели итоги сентября. Погода в Омской области отклонилась от привычных показателей. Да и октябрь выдался на редкость теплым. Наслаждаться «плюсовой» температурой осталось недолго. Метеорологи назвали дату похолодания.

Незаконная вырубка деревьев

Во дворе дома на проспекте Карла Маркса незаконно срубили несколько деревьев. Тревогу забили местные жители. Проверку по факту происшествия проводит полиция. Тем временем законного сноса аварийных деревьев приходится добиваться школам и детским садам. Они обращаются в «зеленую комиссию» из соображений безопасности и долго ждут ответных действий. Подробнее:

«Лежат в столе». В Омске не успевают вырубить аварийные деревья у школ и детсадов
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Компании «Феникс Плюс» на заседании «зеленой комиссии» было отказано в вырубке семи тополей, из которых два аварийные, а остальные близи к зданию. А вот, какие работы согласовали: на аэродроме «Омск-Северный» ликвидируют 270 берез, они мешают полетам; на бульваре Архитекторов избавятся от 234 деревьев во имя реконструкции дороги.

Увеличение стоимости проезда

В среду омичи пожаловались не резкое увеличение стоимости проезда на маршруте №100. Его обслуживает частный перевозчик. Наличными — 50 рублей, картой — 55 рублей. Водитель на вопросы пассажиров отвечал, мол, на всех рейсах оплата повысилась. После огласки ситуации перевозчик Александр Макаров рассказал о причинах подорожания. Читайте в материале ниже:

Омский перевозчик объяснил, почему проезд по маршруту №100 подорожал до 55 рублей
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Две недели в муниципальном транспорте Омска работают контролеры. Они проверяют, оплатили ли пассажиры проезд в автобусах и троллейбусах с валидаторами, то есть без кондуктора. Итог: за 14 дней почти три тысячи безбилетников. Тем временем МП «Пассажирсервис» объявило аукцион на поиск нового продавца транспортных карт. За это готовы заплатить 5,4 млн рублей. Также стало известно: в Омске планируют увеличить автопарк примерно на 100 единиц.

«Тепловая компания» Омск

3 октября муниципальное предприятие «Тепловая компания» официально стало акционерным обществом. 100% акций — у муниципалитета. Уставной капитал — 3,1 млрд рублей.

Новый статус никак не повлиял на планы иногородних фирм обанкротить компанию. 2 октября — за день до реорганизации — в суд обратилось ООО «АДС Групп» из Екатеринбурга. В день смены статус, 3 октября, о намерении обратиться в суд заявило московское ООО «Техмашюнит». А 5 октября аналогичное действие проделало ООО «Гросс Ойл» из Новосибирска.

Отопительный сезон в Омске

В Омской области продолжается отопительный сезон. Понедельник начался с вести о том, что подключение всех объектов должно завершится к концу недели. В мэрии говорили: все идет по плану. Хотя ровно неделю назад мы рассказывали о жалобах горожан:

Отопления нет. Омичи жалуются на холодные трубы в домах и больнице
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Во вторник минтруда отчитался: все социальные учреждения подключены к теплу. В среду — информация от «Тепловой компании»: почти все многоэтажки отапливаются. Исключение — семь жилых домов. В четверг в региональном минэнерго заявили, что в 92% зданий есть отопление.

Худшие школы Омска

В некоторых городских школах стартовал проект «Урок без телефона». Ученики начали сдавать гаджеты перед занятиями.

Город55 изучил отзывы об омских общеобразовательных учреждениях. И вот наш рейтинг худших:

«Адское место»: какие отзывы оставляют омичи о городских школах
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Тем временем 9 октября часть школьников уйдет на каникулы. Речь о тех, кто обучается по триместрам. Формат: пять недель уроков, неделя отдыха. На такой системе в Омске 22 заведения.

Омский «Авангард»

Начнем с околоспортивного. Бывший игрок омского «Авангарда» Илья Михеев стал амбассадором автомобильного бренда Lincoln. Хоккеист представит компанию в грядущем сезоне НХЛ.

А теперь к спорту. 4 октября в Нижнем Новгороде прошел матч «ястребов» с «Торпедо». Победу всухую одержали омичи. Финальный счет 1:0. Главный тренер Михаил Кравец назвал эту игру лучшей в сезоне.

Выездная серия, однако, завершилась поражением. «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу» 5:4. Подробный отчет о матче — здесь. Проигрыш прокомментировал наставник команды.

7 октября «ястребы» приняли на домашней G-Drive Арене челябинский «Трактор». В этот день болельщики пришли на стадион не только поддержать клуб, но и отметить год со дня открытия спорткомплекса. Лучшего подарка в виде победы хоккеисты не принесли. Финальный счет 1:4 в пользу соперников.

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