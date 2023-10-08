Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
8 октября стало известно о трагедии в Исилькуле. Двухлетняя девочка упала в колодец и погибла. Это случилось за пять дней до дня рождения ребенка. Проверку начала прокуратура. Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Мы публикуем видео с места происшествия.
Первая новость — уголовное дело из-за завышенных тарифов на вывоз мусора. Подозреваемые: сотрудники Региональной энергетической комиссии, регоператор «Магнит» и ЗАО «Экос». Им вменяют мошенничество по сговору. Видео с обысков в офисе оператора по обращению с ТКО:
Представляем традиционный дайджест криминальных новостей:
Разбор завалов, помощь пострадавшим, сигнальные сирены и пожар. Нет, это не череда катастроф в Омске. Это волна учений по гражданской обороне. Впервые о них заявили в начале недели. Тогда же стало известно, что в городе будут проверять системы оповещения. Власти сообщали точное время, чтобы избежать паники омичей: 4 октября с 10:35 до 10:40. Сирены были. Правда, не все их услышали. Мы выяснили, почему.
В среду эвакуировали учеников школы №95. В полиции информацию подтвердили. Говорят, поступило анонимное сообщение о минировании. Здание проверили саперы. Опасных объектов не нашли. Школьники вернулись на занятия.
А под конец рабочей недели под Омском, в Чернолучье, прошли пожарные учения МЧС. По легенде — возгорание в доме отдыха. Публикуем вот здесь яркие фотографии.
Неделя началась в прямом смысле туманно. Утром 2 октября в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий. Омичи жаловались на едкий дым и запах хлора. Водителей предупреждали об опасностях из-за тумана. Однако инциденты все же произошли. На Московке троллейбус «Адмирал» столкнулся с пассажирским автобусом. Стекла выбило. Люди не пострадали.
В омском аэропорту задержалось сразу несколько рейсов. Большую часть утренних полетов перенесли на вторую половину дня. Некоторым пассажирам пришлось ждать более 10 часов. Поэтому проверку соблюдения всех прав начала транспортная прокуратура.
Вернемся к климату. Синоптики подвели итоги сентября. Погода в Омской области отклонилась от привычных показателей. Да и октябрь выдался на редкость теплым. Наслаждаться «плюсовой» температурой осталось недолго. Метеорологи назвали дату похолодания.
Во дворе дома на проспекте Карла Маркса незаконно срубили несколько деревьев. Тревогу забили местные жители. Проверку по факту происшествия проводит полиция. Тем временем законного сноса аварийных деревьев приходится добиваться школам и детским садам. Они обращаются в «зеленую комиссию» из соображений безопасности и долго ждут ответных действий. Подробнее:
Компании «Феникс Плюс» на заседании «зеленой комиссии» было отказано в вырубке семи тополей, из которых два аварийные, а остальные близи к зданию. А вот, какие работы согласовали: на аэродроме «Омск-Северный» ликвидируют 270 берез, они мешают полетам; на бульваре Архитекторов избавятся от 234 деревьев во имя реконструкции дороги.
В среду омичи пожаловались не резкое увеличение стоимости проезда на маршруте №100. Его обслуживает частный перевозчик. Наличными — 50 рублей, картой — 55 рублей. Водитель на вопросы пассажиров отвечал, мол, на всех рейсах оплата повысилась. После огласки ситуации перевозчик Александр Макаров рассказал о причинах подорожания. Читайте в материале ниже:
Две недели в муниципальном транспорте Омска работают контролеры. Они проверяют, оплатили ли пассажиры проезд в автобусах и троллейбусах с валидаторами, то есть без кондуктора. Итог: за 14 дней почти три тысячи безбилетников. Тем временем МП «Пассажирсервис» объявило аукцион на поиск нового продавца транспортных карт. За это готовы заплатить 5,4 млн рублей. Также стало известно: в Омске планируют увеличить автопарк примерно на 100 единиц.
3 октября муниципальное предприятие «Тепловая компания» официально стало акционерным обществом. 100% акций — у муниципалитета. Уставной капитал — 3,1 млрд рублей.
Новый статус никак не повлиял на планы иногородних фирм обанкротить компанию. 2 октября — за день до реорганизации — в суд обратилось ООО «АДС Групп» из Екатеринбурга. В день смены статус, 3 октября, о намерении обратиться в суд заявило московское ООО «Техмашюнит». А 5 октября аналогичное действие проделало ООО «Гросс Ойл» из Новосибирска.
В Омской области продолжается отопительный сезон. Понедельник начался с вести о том, что подключение всех объектов должно завершится к концу недели. В мэрии говорили: все идет по плану. Хотя ровно неделю назад мы рассказывали о жалобах горожан:
Во вторник минтруда отчитался: все социальные учреждения подключены к теплу. В среду — информация от «Тепловой компании»: почти все многоэтажки отапливаются. Исключение — семь жилых домов. В четверг в региональном минэнерго заявили, что в 92% зданий есть отопление.
В некоторых городских школах стартовал проект «Урок без телефона». Ученики начали сдавать гаджеты перед занятиями.
Город55 изучил отзывы об омских общеобразовательных учреждениях. И вот наш рейтинг худших:
Тем временем 9 октября часть школьников уйдет на каникулы. Речь о тех, кто обучается по триместрам. Формат: пять недель уроков, неделя отдыха. На такой системе в Омске 22 заведения.
Начнем с околоспортивного. Бывший игрок омского «Авангарда» Илья Михеев стал амбассадором автомобильного бренда Lincoln. Хоккеист представит компанию в грядущем сезоне НХЛ.
Выездная серия, однако, завершилась поражением. «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу» 5:4. Подробный отчет о матче — здесь. Проигрыш прокомментировал наставник команды.
7 октября «ястребы» приняли на домашней G-Drive Арене челябинский «Трактор». В этот день болельщики пришли на стадион не только поддержать клуб, но и отметить год со дня открытия спорткомплекса. Лучшего подарка в виде победы хоккеисты не принесли. Финальный счет 1:4 в пользу соперников.