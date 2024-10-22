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СК Лидер

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2024
Управляющий СК «Лидер» добился отмены одной из сделок компании
22 октября, 06:49
Экс-подрядчик школы-долгостроя в Омской области задолжал больше 58 млн рублей
15 сентября, 07:35
Суд отменил сделки банкротящейся СК «Лидер» на 60 млн рублей
27 августа, 08:16
Обанкротившийся «Лидер» продал, наконец, свой «Лексус»
20 июня, 05:17
Обанкротившаяся СК «Лидер» во второй раз выставила на продажу «Лексус»
30 января, 04:54
Еще и за воду: к кредиторам обанкротившегося «Лидера» присоединился Омскоблводопровод
29 января, 10:03
2023
У обанкротившейся СК «Лидер» всплыла судебная история с еще одним Lexus
29 ноября 2023, 08:42
2022
С омского подрядчика СК «Лидер» взыскивают 1.9 млн рублей
22 сентября 2022, 12:11

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