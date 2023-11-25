Требуются специалисты. Какую зарплату готовы платить в мэрии Омска

В департамент образования требуется главный специалист, который будет заниматься правовым обеспечением. Соискателям готовы предложить от 35 000 до 43 000 рублей в месяц. В департаменте городского хозяйства открыта вакансия ведущего специалиста. Сотруднику предстоит заниматься регистрацией входящей, исходящей корреспонденции, контролем сроков исполнения, ведением архива. Предлагаемая зарплата — от 32 000 до 39 000 рублей.