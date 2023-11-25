Требуются специалисты. Какую зарплату готовы платить в мэрии Омска

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В мэрии Омска на этой неделе опубликовали свежие вакансии. Заявки от желающих трудиться на государственной службе принимают до 29 декабря.
В департамент образования требуется главный специалист, который будет заниматься правовым обеспечением. Соискателям готовы предложить от 35 000 до 43 000 рублей в месяц. В департаменте городского хозяйства открыта вакансия ведущего специалиста. Сотруднику предстоит заниматься регистрацией входящей, исходящей корреспонденции, контролем сроков исполнения, ведением архива. Предлагаемая зарплата — от 32 000 до 39 000 рублей.
Требования к кандидатам: высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации.
Также в департаменте образования и в администрации Октябрьского округа ищут специалистов 1 категории. Кандидатам предлагают зарплату от 25 000 до 31 000 рублей. Требуется среднее специальное образование, опыт госслужбы.
Ранее Город55 сообщал, что на зарплаты госслужащих в Омске в 2024 году планируют потратить больше 2 млрд рублей.