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Требуются специалисты. Какую зарплату готовы платить в мэрии Омска

25 ноября 2023, 03:31
Фото: Город55
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В администрации Омска требуются специалисты на зарплату до 43 тысяч рублей.

Заявки от кандидатов принимают до конца декабря. Вакансии открыты в департаментах мэрии и окружной администрации.

В мэрии Омска на этой неделе опубликовали свежие вакансии. Заявки от желающих трудиться на государственной службе принимают до 29 декабря.

В департамент образования требуется главный специалист, который будет заниматься правовым обеспечением. Соискателям готовы предложить от 35 000 до 43 000 рублей в месяц. В департаменте городского хозяйства открыта вакансия ведущего специалиста. Сотруднику предстоит заниматься регистрацией входящей, исходящей корреспонденции, контролем сроков исполнения, ведением архива. Предлагаемая зарплата — от 32 000 до 39 000 рублей.

Требования к кандидатам: высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации.

Также в департаменте образования и в администрации Октябрьского округа ищут специалистов 1 категории. Кандидатам предлагают зарплату от 25 000 до 31 000 рублей. Требуется среднее специальное образование, опыт госслужбы.

Ранее Город55 сообщал, что на зарплаты госслужащих в Омске в 2024 году планируют потратить больше 2 млрд рублей.

В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд
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#Омск#Мэрия#Зарплата#Департамент образования#Высшее образование#Департамент городского хозяйства#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев#Государственная служба
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