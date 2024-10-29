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Государственная служба

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Октябрь
Зарплаты до 60 тысяч. В мэрии Омска открыли сразу два десятка вакансий
29 октября, 01:41
Как «птица в клетке»: экс-чиновница рассказала о своем опыте работы в минкультуре
28 октября, 08:42
Сентябрь
Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей
5 сентября, 07:03
Август
В Омской области переназначили замминистра связи Наталью Шилкину
24 августа, 04:28
В Омской области ищут главного лесничего на зарплату до 62 тысяч рублей
21 августа, 05:55
Июль
Зарплата до 68 тысяч. В Омске ищут человека, который займется расходами Заксобрания
Кандидату необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы не менее 4 лет.
25 июля, 04:40
Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч
17 июля, 07:18
Зарплата до 46 тысяч. В омском минфине массово набирают сотрудников
6 июля, 04:06
Июнь
Казначеи, налоговики и специалисты. Какие вакансии на госслужбе открыли для омичей
19 июня, 04:36
Участники программы «Время героев» пройдут обучение на атомном ледоколе
3 июня, 07:58
Апрель
Зарплата до 97 тысяч. В омском минфине ищут начальников и специалистов
24 апреля, 04:01
Специалисты и начальники. В омской мэрии ищут сотрудников на зарплату до 60 тысяч
16 апреля, 04:15
Март
Зарплаты до 54 тысяч. В Омске открыли вакансии государственной службы
27 марта, 05:58
Февраль
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
29 февраля, 04:37
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Обвиняемый действовал в составе организованной группы.
14 февраля, 03:41
Зарплата до 52 тысяч. В омском минстрое открыли вакансии для старших специалистов
5 февраля, 05:36
Январь
В Омске открыли вакансии для казначеев. Чем предстоит заниматься и сколько им платят
31 января, 05:26
Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения
22 января, 04:21
Ноябрь 2023
Зарплаты до 45 тысяч. В омской таможне набирают сотрудников
29 ноября 2023, 03:48
До 43 тысяч рублей в месяц. Омская мэрия опубликовала вакансии в департаменты
26 ноября 2023, 09:09

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