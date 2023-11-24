В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд

В Омской области установили нормативы на оплату труда и содержание органов местного самоуправления на 2024 год. Постановление накануне, 23 ноября, подписал глава региона Виталий Хоценко. Так, в Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят в следующем году больше 2 млрд рублей.