В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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В Омской области установили нормативы на оплату труда и содержание органов местного самоуправления на 2024 год. Постановление накануне, 23 ноября, подписал глава региона Виталий Хоценко. Так, в Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят в следующем году больше 2 млрд рублей.
Цифры по районам Омской области приводим ниже:
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области сильно выросли зарплаты чиновников.