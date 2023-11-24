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В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд

24 ноября 2023, 02:43
Фото: 1MI
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В Омской области установили нормативы на оплату труда муниципальных служащих и народных избранников на следующий год.

В Омской области установили нормативы на оплату труда и содержание органов местного самоуправления на 2024 год. Постановление накануне, 23 ноября, подписал глава региона Виталий Хоценко. Так, в Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят в следующем году больше 2 млрд рублей.

Цифры по районам Омской области приводим ниже:

  • Азовский район — 67,961 млн;
  • Большереченский район — 62,287 млн;
  • Большеуковский район — 43,496 млн;
  • Горьковский район — 56,600 млн;
  • Знаменский район — 46,368 млн;
  • Исилькульский район — 80,101 млн;
  • Калачинский район — 81,705 млн;
  • Колосовский район — 46,502 млн;
  • Кормиловский район — 65,690 млн;
  • Крутинский район — 52,169 млн;
  • Любинский район — 77,667 млн;
  • Марьяновский район — 66,824 млн;
  • Москаленский район — 65,416 млн;
  • Муромцевский район — 56,427 млн;
  • Называевский район — 56,449 млн;
  • Нижнеомский район — 49,858 млн;
  • Нововаршавский район — 58,640 млн;
  • Одесский район — 58,491 млн;
  • Оконешниковский район — 51,016 млн;
  • Омский район — 155,043 млн;
  • Павлоградский район — 54,225 млн;
  • Полтавский район — 56,220 млн;
  • Русско-Полянский район — 55,322 млн;
  • Саргатский район — 54,083 млн;
  • Седельниковский район — 45,781 млн;
  • Таврический район — 72,843 млн;
  • Тарский район — 86,551 млн;
  • Тевризский район — 50,356 млн;
  • Тюкалинский район — 59,581 млн;
  • Усть-Ишимский район — 47,703 млн;
  • Черлакский район — 65,148 млн;
  • Шербакульский район — 55,069 млн.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области сильно выросли зарплаты чиновников.

Стали еще выше. В Омской области существенно увеличились зарплаты чиновников
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#Общество#Омск#Омская область#Депутаты#Зарплата#Чиновники#Евгений Игишев
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