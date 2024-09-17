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Госслужба

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Сентябрь
Ждет зарплата до 87 тысяч и служебный автомобиль. В омском минприроды ищут начальника
17 сентября, 06:45
Зарплата до 73 тысяч. В омский минтруда ищут специалистов и руководителей
4 сентября, 09:58
Омская область заняла 34 место в рейтинге зарплат среди российских регионов
Самые высокие зарплаты зафиксированы в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Магаданской области.
2 сентября, 03:41
Август
В Омске вновь ищут специалистов, которые проследят за нарушениям в сфере ЖКХ
19 августа, 04:31
До 60 тысяч. В Омске ищут советников губернатора, начальников и специалистов
16 августа, 09:14
Июль
Зарплаты до 64 тысяч. В омское миприроды набирают начальников и специалистов
27 июля, 10:35
60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат
8 июля, 03:01
Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам
2 июля, 11:22
Июнь
Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открыли вакансии для начальников и специалистов
24 июня, 05:14
Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов
5 июня, 04:36
Май
Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников
28 мая, 04:35
Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открылись вакансии начальников и специалистов
22 мая, 07:24
Апрель
Зарплата до 62 тысяч. В Омске в федеральное агентство по рыболовству ищут сотрудников
8 апреля, 05:32
В мэрии Омска ищут начальника на зарплату до 79 тысяч, который займется отоплением
1 апреля, 04:00
Март
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
19 марта, 05:42
Зарплаты до 62 тысяч. В омском Госстройнадзоре набирают сотрудников
9 марта, 03:04
Январь
Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения
22 января, 04:21
Декабрь 2023
Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии
27 декабря 2023, 02:47
Ноябрь 2023
Требуются специалисты. Какую зарплату готовы платить в мэрии Омска
25 ноября 2023, 03:31
Зарплата до 74 тысяч. В Советском округе Омска требуется замглавы администрации
20 ноября 2023, 02:24

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