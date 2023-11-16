Прощание будет завтра. В Омске скончался почетный работник ЖКХ РФ Валерий Завгородний

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В пресс-службе омской «Тепловой компании» рассказали о смерти почетного работника жилищно-коммунального хозяйства России Валерия Завгороднего. Он скончался вчера, 15 ноября.
Его не стало на 76-м году жизни. Валерий Завгородний трудился в «Тепловой компании» на протяжении 30 лет. Большую часть времени, 21 год, он работал главным инженером. Являлся кандидатом технических наук.
«За время работы Валерий Владимирович проявил себя как ответственный, принципиальный, энергичный, требовательный руководитель. Пользовался большим и заслуженным авторитетом и уважением в коллективе», — отметили на предприятии.
Прощание состоится завтра, 17 ноября, с 11:00 до 12:00 в зале прощания Старо-Северного мемориального кладбища (ул. Орджоникидзе, 289). Похороны будут организованы на Сперановском кладбище.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.