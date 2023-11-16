Еще три участка на Левобережье Омска хотят застроить огромными складами

На 2-й Солнечной, рядом с затоном РЭБ (это территория ремонтно-эксплуатационной базы «Иртышского пароходства»), в аренду отдают участок площадью 12603 кв. м. В год платить за землю с кадастровым номером 55:36:100101:826 придется минимум 1,076 млн рублей. Договор аренды заключат на 7 лет и 4 месяца. Кстати, оба этих земельных участка уже выставляли на торги, но желающих заняться строительством склада не нашлось.