Еще три участка на Левобережье Омска хотят застроить огромными складами

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
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Департамент архитектуры и градостроительства выставил на торги еще три земельных участка, которые находятся на территории Кировского округа. Сейчас в Омске ищут инвесторов, готовых построить на участках склады.
Самый маленький по площади участок — 4999 кв. м — расположен на улице 3-я Казахстанская. Территорию с кадастровым номером 55:36:190136:1348 отдают в аренду на 5 лет и 6 месяцев. Ежегодный платеж составит не менее 570 тысяч рублей.
На 2-й Солнечной, рядом с затоном РЭБ (это территория ремонтно-эксплуатационной базы «Иртышского пароходства»), в аренду отдают участок площадью 12603 кв. м. В год платить за землю с кадастровым номером 55:36:100101:826 придется минимум 1,076 млн рублей. Договор аренды заключат на 7 лет и 4 месяца. Кстати, оба этих земельных участка уже выставляли на торги, но желающих заняться строительством склада не нашлось.
Третий склад предлагают построить на земельном участке площадью 14313 кв. м на улице Верхнеднепровской. Заявки начнут принимать завтра, 17 ноября, а итоги подведут 21 декабря.
Ранее Город55 рассказывал об итогах торгов по аренде шести земельных участков в Кировском, Центральном и Советском округах. За некоторые лоты развернулась активная борьба, в итоге начальная цена взлетела в десятки раз: