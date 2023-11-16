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Published Сегодня, 02:24

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Еще три участка на Левобережье Омска хотят застроить огромными складами

16 ноября 2023, 02:24
Фото: 1MI
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В Омске ищут инвесторов для строительства огромных складов на Левобережье

Площадь земельных участков варьируется от 4999 до 14313 кв. м.

Департамент архитектуры и градостроительства выставил на торги еще три земельных участка, которые находятся на территории Кировского округа. Сейчас в Омске ищут инвесторов, готовых построить на участках склады.

Самый маленький по площади участок — 4999 кв. м — расположен на улице 3-я Казахстанская. Территорию с кадастровым номером 55:36:190136:1348 отдают в аренду на 5 лет и 6 месяцев. Ежегодный платеж составит не менее 570 тысяч рублей.

На 2-й Солнечной, рядом с затоном РЭБ (это территория ремонтно-эксплуатационной базы «Иртышского пароходства»), в аренду отдают участок площадью 12603 кв. м. В год платить за землю с кадастровым номером 55:36:100101:826 придется минимум 1,076 млн рублей. Договор аренды заключат на 7 лет и 4 месяца. Кстати, оба этих земельных участка уже выставляли на торги, но желающих заняться строительством склада не нашлось.

Участок на 3-й КазахстанскойУчасток на 3-й Казахстанской
Участок на 2-й СолнечнойУчасток на 2-й Солнечной
Участок на 3-й Казахстанской
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Третий склад предлагают построить на земельном участке площадью 14313 кв. м на улице Верхнеднепровской. Заявки начнут принимать завтра, 17 ноября, а итоги подведут 21 декабря.

Ранее Город55 рассказывал об итогах торгов по аренде шести земельных участков в Кировском, Центральном и Советском округах. За некоторые лоты развернулась активная борьба, в итоге начальная цена взлетела в десятки раз:

«Битва» за землю. В торгах по аренде участков в Омске цены взлетели в десятки раз
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#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда#Аренда земли#Земельный участок#Склад#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина
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