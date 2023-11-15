«Битва» за землю. В торгах по аренде участков в Омске цены взлетели в десятки раз

Напомним, что компания «Диалог», когда ей еще владел Евгений Долганев, выиграла на торгах участок на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии. Он как раз находится по соседству с теми территориями, что Жуматаева получила в аренду сейчас. За аренду земли, предназначенной под магазин, боролся 31 участник, а начальная цена в итоге выросла в 90 раз — до 12,28 млн рублей.