«Битва» за землю. В торгах по аренде участков в Омске цены взлетели в десятки раз

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Омске департамент архитектуры и градостроительства подвел итоги аукциона по аренде шести земельных участков, расположенных на территории Кировского, Центрального и Советского округов.
По двум лотом — участку площадью 2403 кв. м на Нефтезаводской и участку площадью 3422 кв. м по улице Электрификаторов — торги признали несостоявшимися. Обе территории предполагалось отдать под строительство складов, но заявки от предпринимателя Льва Костыгова из Вологды отклонили.
Участок площадью 460 кв. м на бульваре Архитекторов (кадастровый номер — 55:36:110201:3187) в течение 2,5 лет будет арендовать омская предпринимательница Рита Кравченко. За этот лот боролись 16 участников — среди них были как индивидуальные предприниматели, так и компании («Стройкон», «Эталон», «Промсибарм»). В итоге начальная цена с 47,9 тысяч рублей выросла до 4,173 млн рублей. Таким будет ежегодный арендный платеж за пользование участков. На нем Кравченко сможет построить СТО. В ноябре прошлого года омичка, кстати, приобрела компанию «Мега-сервис».
В Центральном округе, в районе 5-й Линии, в аренду отдали участок с кадастровым номером 55:36:090106:7243 площадью 696 кв. м. Находится он напротив торгового комплекса «Квадро» и предназначен под магазины, объекты бытового обслуживания и делового управления. Из 10 заявившихся на торги участников самой высокой оказалась цена, предложенная ООО «Диалог». Начальная цена увеличилась в 35 раз — со 113,2 тысяч до 4,021 млн рублей. Компания-победитель специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. 2 августа 2023 года в ООО «Диалог» сменился учредитель: вместо Евгения Долганева компанией теперь владеет Гульбаршин Жуматаева.
Эта же предпринимательница — Гульбаршин Жуматаева — заполучила в аренду землю площадью 385 кв. м (кадастровый номер 55:36:090106:7242). Находится он также на 5-й Линии. Компания ООО «Бударина-Стрит», созданная 11 августа 2023 года, ежегодно будет платить 1,614 млн рублей, что в 23 раза больше начальной цены. Вид разрешенного использования земельного участка — бытовое обслуживание, магазины либо деловое управление.
Участок площадью 988 кв. м на улице Пушкина (кадастровый номер 55:36:090202:2055) отдают под строительство объектов для оказания соцпомощи населению или для хранения автотранспорта. Победителем признали омскую фирму «Стройкон», которой владеет и руководит Алексей Рудак. Специализируется она на деятельности в области архитектуры и инженерных изысканий. В год за аренду компании предстоит платить 308430 рублей.
По всем лотам договоры аренды с победителями заключат на 2 года и 6 месяцев.
Напомним, что компания «Диалог», когда ей еще владел Евгений Долганев, выиграла на торгах участок на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии. Он как раз находится по соседству с теми территориями, что Жуматаева получила в аренду сейчас. За аренду земли, предназначенной под магазин, боролся 31 участник, а начальная цена в итоге выросла в 90 раз — до 12,28 млн рублей.