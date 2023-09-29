На Левобережье Омска и в Амурском поселке три земельных участка отдают под склады

Второй земельный участок также расположен в Кировском округе, в районе улицы 3-я Казахстанская. Землю с кадастровым номером 55:36:190136:1348 и площадью 4999 кв. м можно арендовать на 5 лет и 6 месяцев. За аренду ежегодно придется отдавать не менее 570 тысяч рублей.