На Левобережье Омска и в Амурском поселке три земельных участка отдают под склады

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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В Омске департамент архитектуры и градостроительства ищет арендаторов для земельных участков, предназначенных для строительства складов. Три лота «разыгрываются» повторно, предыдущие торги признали несостоявшимися.
Дороже всего обойдется аренда земельного участка с кадастровым номером 55:36:100101:826, который находится в Кировском округе на улице 2-я Солнечная. Размер ежегодного арендного платежа за территорию площадью 12603 кв. м составляет 1,076 млн рублей. Договор аренды заключат на 7 лет и 4 месяца.
Второй земельный участок также расположен в Кировском округе, в районе улицы 3-я Казахстанская. Землю с кадастровым номером 55:36:190136:1348 и площадью 4999 кв. м можно арендовать на 5 лет и 6 месяцев. За аренду ежегодно придется отдавать не менее 570 тысяч рублей.
Аренда третьего участка с кадастровым номером 55:36:040113:4597, расположенного в Центральном округе на улице Пристанционная, обойдется в 150,9 тысяч в год. Площадь земельного участка составляет 1323 кв. м. В аренду его отдают на 2 года и 6 месяцев.
Заявки на участие в торгах принимают с 29 сентября по 28 октября. Победителя выберут 2 ноября.
Ранее Город55 рассказывал, что омский депарх нашел инвестора для строительства склада в Нефтяниках. Земельный участок площадью 12409 кв. м по улице Нефтезаводская в течение 7 лет и 4 месяцев будет арендовать омская компания «Тугур-инжиниринг». Специализируется она на производстве металлообрабатывающего оборудования.