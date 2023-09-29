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Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

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На Левобережье Омска и в Амурском поселке три земельных участка отдают под склады

29 сентября 2023, 04:51
Фото: 1MI
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Ежегодный арендный платеж за участки составляет от 150,9 тысяч до 1,076 млн рублей.

В Омске департамент архитектуры и градостроительства ищет арендаторов для земельных участков, предназначенных для строительства складов. Три лота «разыгрываются» повторно, предыдущие торги признали несостоявшимися.

Дороже всего обойдется аренда земельного участка с кадастровым номером 55:36:100101:826, который находится в Кировском округе на улице 2-я Солнечная. Размер ежегодного арендного платежа за территорию площадью 12603 кв. м составляет 1,076 млн рублей. Договор аренды заключат на 7 лет и 4 месяца.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Второй земельный участок также расположен в Кировском округе, в районе улицы 3-я Казахстанская. Землю с кадастровым номером 55:36:190136:1348 и площадью 4999 кв. м можно арендовать на 5 лет и 6 месяцев. За аренду ежегодно придется отдавать не менее 570 тысяч рублей.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Аренда третьего участка с кадастровым номером 55:36:040113:4597, расположенного в Центральном округе на улице Пристанционная, обойдется в 150,9 тысяч в год. Площадь земельного участка составляет 1323 кв. м. В аренду его отдают на 2 года и 6 месяцев.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Заявки на участие в торгах принимают с 29 сентября по 28 октября. Победителя выберут 2 ноября.

Ранее Город55 рассказывал, что омский депарх нашел инвестора для строительства склада в Нефтяниках. Земельный участок площадью 12409 кв. м по улице Нефтезаводская в течение 7 лет и 4 месяцев будет арендовать омская компания «Тугур-инжиниринг». Специализируется она на производстве металлообрабатывающего оборудования.

Плюс одна «коробка». В Омске нашли инвестора для строительства склада в Нефтяниках
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#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда земли#Торги#Склад#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина
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