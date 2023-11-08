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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

иллюстрация

Заключил контракт. На СВО погиб 21-летний житель Усть-Ишимского района

8 ноября 2023, 13:01
Фото: Город55
иллюстрация

На СВО при исполнении воинского долга погиб 21-летний омич-контрактник

Прощание с бойцом состоится в селе Усть-Ишим.

В администрации Усть-Ишимского района сообщили о гибели 21-летнего Ильи Шантина. Он погиб на территории СВО. Завтра, 9 ноября, с ним состоится прощание. Его проведут в селе Усть-Ишим рядом с памятником «Солдату». Начало в 13:00.

Молодой человек служил по контракту, отправился в зону боевых действий 16 августа 2023 года. Гибель наступила 19 октября 2023 года. Он был водителем взвода управления второго десантно-штурмового батальона, гвардии рядовой в составе войсковой части 74507. Жителя Омской области наградили посмертно Орденом Мужества.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким бойца.

#Происшествия#Омск#Омская область#Спецоперация#Сво#Алина Ясинская#Участник СВО
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