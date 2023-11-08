Заключил контракт. На СВО погиб 21-летний житель Усть-Ишимского района

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В администрации Усть-Ишимского района сообщили о гибели 21-летнего Ильи Шантина. Он погиб на территории СВО. Завтра, 9 ноября, с ним состоится прощание. Его проведут в селе Усть-Ишим рядом с памятником «Солдату». Начало в 13:00.
Молодой человек служил по контракту, отправился в зону боевых действий 16 августа 2023 года. Гибель наступила 19 октября 2023 года. Он был водителем взвода управления второго десантно-штурмового батальона, гвардии рядовой в составе войсковой части 74507. Жителя Омской области наградили посмертно Орденом Мужества.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким бойца.