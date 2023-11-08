Заключил контракт. На СВО погиб 21-летний житель Усть-Ишимского района

В администрации Усть-Ишимского района сообщили о гибели 21-летнего Ильи Шантина. Он погиб на территории СВО. Завтра, 9 ноября, с ним состоится прощание. Его проведут в селе Усть-Ишим рядом с памятником «Солдату». Начало в 13:00.