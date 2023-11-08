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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

иллюстрация

Добрый, отзывчивый и хороший друг. На СВО погиб житель Омской области Артем Баталин

8 ноября 2023, 09:56
Фото: Город55
иллюстрация

В зоне СВО при исполнении долга погиб омич из Крутинского района

О его гибели сообщили представители школы, в которой он когда-то учился.

Стало известно о гибели жителя Омской области на территории Украины. Уроженец Крутинского района Артем Баталин погиб в начале августа. Об этом написали в официальном сообществе школы, в которой учился мужчина.

«Одноклассники, педагоги, друзья отзываются о погибшем как о добром, отзывчивом человеке, хорошем друге, старательном ученике. Это невосполнимая потеря для всех нас», — отмечается в посте МБОУ «Пановская СОШ».

О дате и месте прощания не сообщается. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.

#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Спецоперация#Сво#Алина Ясинская#Участник СВО
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