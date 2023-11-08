Добрый, отзывчивый и хороший друг. На СВО погиб житель Омской области Артем Баталин

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Стало известно о гибели жителя Омской области на территории Украины. Уроженец Крутинского района Артем Баталин погиб в начале августа. Об этом написали в официальном сообществе школы, в которой учился мужчина.
«Одноклассники, педагоги, друзья отзываются о погибшем как о добром, отзывчивом человеке, хорошем друге, старательном ученике. Это невосполнимая потеря для всех нас», — отмечается в посте МБОУ «Пановская СОШ».
О дате и месте прощания не сообщается. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.