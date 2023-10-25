Сюрприз к Новому году. В Омске ищут перевозчика на новые маршруты № 107 и 108

Речь идет о маршруте № 107 («Пос. Чкаловский — МСЧ-9») и № 108 («Железнодорожная больница — ул. С. Катыка»). Предполагается, что на первое направление введут один автобус большого класса. На втором маршруте будет работать четыре средних пассажирских автомобиля. Автобусы по новым маршрутам будут курсировать по регулируемым тарифам. Это означает, что пенсионеры и студенты смогут пользоваться при поездках льготами.