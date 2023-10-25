Сюрприз к Новому году. В Омске ищут перевозчика на новые маршруты № 107 и 108

Posted 25 октября, 09:52
Published 25 октября, 09:52
Modified 25 октября, 09:54
Updated 25 октября, 09:54
Департамент транспорта администрации Омска будет проводить аукцион на поиск подрядчика, который займется перевозкой пассажиров на новых автобусных маршрутах. Соответствующая информация появилась на портале гозакупок.
С перевозчиком, который победит на торгах, собираются заключить муниципальный контракт, до 31 мая 2024 года. В проекте документа уточняется, что победитель аукциона должен будет поставить автобусы на маршруты 1 декабря 2023 года.
Речь идет о маршруте № 107 («Пос. Чкаловский — МСЧ-9») и № 108 («Железнодорожная больница — ул. С. Катыка»). Предполагается, что на первое направление введут один автобус большого класса. На втором маршруте будет работать четыре средних пассажирских автомобиля. Автобусы по новым маршрутам будут курсировать по регулируемым тарифам. Это означает, что пенсионеры и студенты смогут пользоваться при поездках льготами.
Организаторы торгов ждут заявки на участие от желающих до 8 ноября. Начальная максимальная стоимость контракта составит 9,2 млн рублей.
Напомним, что с сегодняшнего дня на популярные маршруты № 24 и 78 поставили дополнительные автобусы. Они работают в утренние часы пик по укороченным схемам.