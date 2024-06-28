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Муниципальный контракт

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2024
В доме на 6-й Станционной в Омске строительные работы выполнили уже на 74%
28 июня, 04:28
В любое время. В Омске ищут подрядчика, который вывезет людей из города в случае ЧП
К выбору организации подходят серьезно, к кандидатам есть высокие требования.
20 марта, 08:15
2023
Провалил контракт. Застройщика в Омске оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков
Контракт на строительство дома расторгли, а организацию «Домостроительный комбинат-3» внесли в список недобросовестных подрядчиков.
28 декабря 2023, 03:58
Подрядчик найден. В 2024 году в Омске начнется ремонт дороги у ТЦ «Омский»
У строителей будет четыре месяца, чтобы обновить участок.
31 октября 2023, 12:29
Сюрприз к Новому году. В Омске ищут перевозчика на новые маршруты № 107 и 108
Планируется, что пассажиры смогут ездить по новым направлениям уже в этом году.
25 октября 2023, 09:52
В Омске признали недействительным контракт на строительство тяговых подстанций
21 июня 2023, 03:42
На ремонт подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» понадобится 3 миллиона
Все работы подрядчик должен успеть выполнить до конца июля этого года.
7 июня 2023, 11:09
Омская фирма выплатит 290 тысяч за плохой стройконтроль парка «Калач на Оми»
Решение вступило в законную силу.
7 июня 2023, 05:54
2022
Миллиардный контракт. В Омске возведут школу на 1100 учеников
Омский департамент строительства подписал контракт на возведение большой школы. Комплекс на 1100 юных омичей хотят открыть в 2024 году.
8 ноября 2022, 11:26

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