В Омске запустят новые автобусные маршруты № 107 и № 108

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
По Омску хотят запустить два новых автобусных маршрута. Информация об этом внесена в реестр департамента транспорта. Транспорт будет двигаться под № 107 и № 108.
Предполагается, что автобусы № 107 будут курсировать между поселком Чкаловский и МСЧ-9, которая находится в поселке Кордный. На маршрут поставят один автобус большого класса.
Маршрут № 108 свяжет микрорайон Чередовый и Привокзальный поселок. Автобус будет двигаться от остановки «Ул. Сали Катыка» до «Ж/д больница». В планах на это направление поставить четыре больших вместительных автобуса.
Перевозчиков, которые будут работать на этих маршрутах, еще не определили. Департамент транспорта в скором времени организует конкурс.
Автобусы по новым маршрутам будут курсировать по регулируемым тарифам. Это означает, что пенсионеры и студенты смогут пользоваться при поездках льготами.