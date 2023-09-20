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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:51

иллюстрация

В Омске запустят новые автобусные маршруты № 107 и № 108

20 сентября 2023, 06:47
Фото: Город55
иллюстрация
Для перевозок будут использованы автобусы большого класса.

По Омску хотят запустить два новых автобусных маршрута. Информация об этом внесена в реестр департамента транспорта. Транспорт будет двигаться под № 107 и № 108.

Предполагается, что автобусы № 107 будут курсировать между поселком Чкаловский и МСЧ-9, которая находится в поселке Кордный. На маршрут поставят один автобус большого класса.

Маршрут № 108 свяжет микрорайон Чередовый и Привокзальный поселок. Автобус будет двигаться от остановки «Ул. Сали Катыка» до «Ж/д больница». В планах на это направление поставить четыре больших вместительных автобуса.

Перевозчиков, которые будут работать на этих маршрутах, еще не определили. Департамент транспорта в скором времени организует конкурс.

Автобусы по новым маршрутам будут курсировать по регулируемым тарифам. Это означает, что пенсионеры и студенты смогут пользоваться при поездках льготами.

В Омске прекратил работу маршрут №307, следовавший от улицы Труда до улицы Ватутина
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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Маршруты#Новости#Алина Ясинская
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