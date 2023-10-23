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Published Сегодня, 03:56

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За минувшую ночь на обработку дорог в Омске ушло 230 тонн песко-соляной смеси

23 октября 2023, 03:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске после снегопада дороги обработали песко-соляной смесью

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и поменять резину на зимнюю.

В Омске минувшей ночью на обработку дорог от гололеда ушло около 230 тонн песко-соляной смеси, сообщили 23 октября в администрации города. Работы на магистралях продолжатся и днем.

Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства также чистят тротуары, остановки общественного транспорта.

В администрации города напомнили управляющим компаниям об уборке дворов. Водителям рекомендуют «переобуть» резину и соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске из-за первого снега цены на такси взлетели в несколько раз, а пробки в утренний час пик достигли 9-и баллов.

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#Управляющие компании#Омск#Омская область#Уборка#Автомобилисты#Пешеходные переходы#Обработка#Правила дорожного движения#Евгений Игишев#Скоростной режим#Первый снег в Омске
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