За минувшую ночь на обработку дорог в Омске ушло 230 тонн песко-соляной смеси

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Омске минувшей ночью на обработку дорог от гололеда ушло около 230 тонн песко-соляной смеси, сообщили 23 октября в администрации города. Работы на магистралях продолжатся и днем.
Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства также чистят тротуары, остановки общественного транспорта.
В администрации города напомнили управляющим компаниям об уборке дворов. Водителям рекомендуют «переобуть» резину и соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске из-за первого снега цены на такси взлетели в несколько раз, а пробки в утренний час пик достигли 9-и баллов.