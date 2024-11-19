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Обработка

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2024
В лесах Омской области для диких животных подготовили брикеты с вакциной от бешенства
На один квадратный метр приходится примерно 15-20 брикетов, их разложили в охотничьих угодьях региона.
19 ноября, 12:39
160 тонн песка и соли. В Омске дорожники борются с последствиями снегопада и гололеда
Гололед образовался на всех центральных улицах, в городе много пробок.
11 октября, 06:16
Могут съедать все. В Омскую область проникли 11 тонн нектаринов с опасным вредителем
7 августа, 13:16
Внимание. Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
4 апреля, 04:16
Омских озеленителей подключат к уборке снега
Администрация города Омска продолжает рассказывать о мероприятиях по уборке снега с улиц и общественных пространств.
28 января, 09:37
2023
Очищать омские дороги от снега вышли 90 единиц техники и 150 рабочих
Пешеходные тротуары посыпают песко-соляной смесью, чтобы не было скользко.
30 декабря 2023, 06:44
За минувшую ночь на обработку дорог в Омске ушло 230 тонн песко-соляной смеси
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и поменять резину на зимнюю.
23 октября 2023, 03:56
Лес спасен. Обработка от непарного шелкопряда завершилась с 80% эффективностью
Леса, которые в июне объел шелкопряд, снова покрылись листвой.
16 августа 2023, 11:23
Опасные твари едва не лишили жизни больше 3 тысяч жителей Омской области
Почти треть от пострадавших жителей — дети.
4 июля 2023, 06:17
Кто такой непарный шелкопряд и почему он атаковал Омскую область
21 июня 2023, 13:00
Большинство заражены боррелиями. С начала года клещи покусали почти 3 тысячи омичей
Исследованные клещи заражены боррелиями, энцефалитом и анаплазмозом.
20 июня 2023, 06:25
В Омске парки и оздоровительные лагеря начали обрабатывать от клещей
Специалисты приступили к работе в Центральном округе.
13 апреля 2023, 02:43
Кровососущие не пройдут. Омичам рассказали, когда и где начнется обработка от клещей
Подрядчика определят до 27 февраля.
15 февраля 2023, 09:18
2022
На омские дороги высыпали тонны пескосоляной смеси после первого снега
Дорожники уделили особое внимание путепроводам, а также подъемам и спускам с мостов.
28 сентября 2022, 09:00

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