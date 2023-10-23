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Published Сегодня, 02:27

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С Левобережья до «Миллениума» за 1300 рублей. В Омске взлетели цены на такси

23 октября 2023, 02:27
Фото: 1MI
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В Омске с первым снегом взлетели цены на такси

В понедельник утром пробки в городе достигли значения 8 баллов.

Сегодня, 23 октября, в утренний час пик в Омске выросли цены на такси. Всему виной первый снег, выпавший в регионе.

Например, добраться от улицы Дианова до торгового комплекса «Миллениум» можно за 1300 рублей. Обычно стоимость поездки по маршруту составляет не более 400 рублей.

От киноцентра «Кристалл» до улицы Фрунзе готовы увезти за 735 рублей, обычная цена — 250 рублей.

Отметим, что на момент публикации материала уровень пробок в Омске составил 8 баллов.

Ранее Город55 сообщал, что на новой рабочей неделе омичей ждут минусовая температура и мокрый снег.

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#Транспорт#Снег#Пробки#Омск#Омская область#Такси#Цены#Цены на такси#Евгений Игишев#Первый снег в Омске
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