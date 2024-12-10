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Управляющие компании

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2024
В Омске появился список с нарушителями, плохо убирающими снег и наледь
Мэрия города начала публиковать списки организаций, нарушающих правила уборки снега и наледи.
10 декабря, 07:42
Омские УК и предпринимали получили 12 предписаний за зимнюю уборку в Ленинском округе
5 декабря, 09:40
Спецпроект
Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске
Рассказываем, кто ответственный за тепловые коммуникации в городе, куда обращаться в случае аварии и зачем летом на две недели отключают горячую воду.
Опасно для детей. Омская прокуратура потребовала привести в порядок детские площадки
Прокуратура организовала проверку после жалоб омичей в соцсетях.
6 августа, 07:03
Не без нюансов. Регоператор сообщил сроки вывоза мусора после субботников в Омске
Нагрузка на регоператора и управляющие компании возросла — быстро вывезти все не получится.
22 апреля, 09:38
В администрации Омска рассказали о ходе борьбы с весенним паводком
Пресс-служба администрации Омска опубликовала новые данные о работе управления дорожного хозяйства и благоустройства — все технические и людские резервы управления борются с подтоплениями буквально «без выходных»: сложившаяся ситуация вынуждает к работе в режиме буднего дня.
31 марта, 07:58
«Мы не одни такие». Растаявший снег затопил подъезд дома в омских Нефтяниках
28 марта, 11:52
Не продержался и года. Жильцы омской новостройки пожаловались на протекающую крышу
При наличии множества неудобств, управляющая компания не реагирует на обращения жильцов, а тариф на обслуживание, тем временем, очень высок.
16 марта, 08:54
В Омске распространяют фейки о владельце «Солнечного города» Николае Мироненко
18 января, 12:09
2023
В мэрии Омска назвали адреса, по которым проведут допработы по отоплению
11 декабря 2023, 07:09
Когда вернется отопление? Омская ТЭЦ-5 вышла на полную мощность
Энергетики отчитались о возвращении в строй всех агрегатов ТЭЦ-5.
10 декабря 2023, 03:59
За минувшую ночь на обработку дорог в Омске ушло 230 тонн песко-соляной смеси
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и поменять резину на зимнюю.
23 октября 2023, 03:56
Управляющая компания, связанная с Агрегатным заводом, оказалась под угрозой закрытия
7 июля 2023, 06:17
«Погорят со мной соседи». Омич купил квартиру и наткнулся на «подводный камень»
Горожане сформировали целую инструкцию, чтобы помочь.
19 марта 2023, 10:15
Омичам рассказали, куда жаловаться по поводу сосулек и снежных карнизов на крышах
Обязанность уборки наледи и снежных «шапок» лежит на управляющих компаниях. Омичам рассказали, как правильно обращать внимание ответственных лиц на проблему.
22 февраля 2023, 11:46

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