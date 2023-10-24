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Первый снег в Омске

Первый снег в Омске

Фото: Город55.
Хроника первого снегопада в 2023 году.
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24 октября 2023
На улицы Омска вышло почти 300 единиц техники разгребать последствия снегопада
Осадки в регионе сохраняться в течение недели.
24 октября 2023, 07:51
23 октября 2023
Зима «прогнала» бабье лето. Синоптики рассказали, когда в Омской области ляжет снег
По информации специалистов, в ближайшую неделю будет штормовой ветер с различными осадками.
23 октября 2023, 11:14
Пострадала 18-летняя омичка. Два автобуса столкнулись на скользкой дороге
Авария произошла на пересечении улицы 3-й Островской и Ленинградского проспекта.
23 октября 2023, 05:38
23 октября 2023, 05:11
За минувшую ночь на обработку дорог в Омске ушло 230 тонн песко-соляной смеси
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и поменять резину на зимнюю.
23 октября 2023, 03:56
23 октября 2023, 02:57
«Меняю машину на вертолет». В понедельник утром Омск встал в 9-балльные пробки
23 октября 2023, 02:56
С Левобережья до «Миллениума» за 1300 рублей. В Омске взлетели цены на такси
23 октября 2023, 02:27

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