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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

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Стал известен экзотический фрукт, с которым можно повысить иммунитет

19 октября 2023, 09:25
Фото: Город55
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Этот продукт также оказывает другие благоприятные воздействия на организм.

Стало известно, какой продукт поможет поддерживать здоровье в осенне-зимний период. Этот экзотический фрукт содержит много витамина С, бета-каротин, клетчатку.

Речь идет о манго. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что клетчатка нужна организму для хорошего функционирования желудочно-кишечного тракта и поддержания микробиома. Бета-каротин и витамин С восполняют пробелы в иммунной системе, укрепляя защитные функции в холодные сезоны.

«Если наши бактерии хорошо размножаются и чувствуют себя комфортно, у них достаточно еды, соответственно, они спокойно подавляют патогены и дают адекватные команды для иммунной системы», — цитирует Соломатину «Москва24».

Манго также поддерживает слизистые организма в увлажненном состоянии. Через них, к слову, вирусы и попадают внутрь. Кроме того, этот фрукт содержит большое количество антиоксидантов. Таким образом он может оказывать омолаживающее воздействие и благоприятно влиять на работу мозга и состояние нервной системы.

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#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Диеты#Иммунитет#Алина Ясинская
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