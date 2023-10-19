Стал известен экзотический фрукт, с которым можно повысить иммунитет

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Стало известно, какой продукт поможет поддерживать здоровье в осенне-зимний период. Этот экзотический фрукт содержит много витамина С, бета-каротин, клетчатку.
Речь идет о манго. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что клетчатка нужна организму для хорошего функционирования желудочно-кишечного тракта и поддержания микробиома. Бета-каротин и витамин С восполняют пробелы в иммунной системе, укрепляя защитные функции в холодные сезоны.
«Если наши бактерии хорошо размножаются и чувствуют себя комфортно, у них достаточно еды, соответственно, они спокойно подавляют патогены и дают адекватные команды для иммунной системы», — цитирует Соломатину «Москва24».
Манго также поддерживает слизистые организма в увлажненном состоянии. Через них, к слову, вирусы и попадают внутрь. Кроме того, этот фрукт содержит большое количество антиоксидантов. Таким образом он может оказывать омолаживающее воздействие и благоприятно влиять на работу мозга и состояние нервной системы.