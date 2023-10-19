Стал известен экзотический фрукт, с которым можно повысить иммунитет

Манго также поддерживает слизистые организма в увлажненном состоянии. Через них, к слову, вирусы и попадают внутрь. Кроме того, этот фрукт содержит большое количество антиоксидантов. Таким образом он может оказывать омолаживающее воздействие и благоприятно влиять на работу мозга и состояние нервной системы.