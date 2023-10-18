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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

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Врач-диетолог рассказала, как легко сбросить лишние килограммы и не переедать

18 октября 2023, 10:33
Фото: Midjourney
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Врач-диетолог дала два простых совета желающим похудеть

Диетолог Василиса Пономарева считает, что лишний вес можно сбросить без строгих диет и физических нагрузок.

Так, первый способ избавления от лишних килограммов — есть привычную пищу «непривычной» рукой. То есть, правшам следует есть левой рукой, а левшам — правой. По словам врача-диетолога, потребляя пищу недоминантной рукой, человек автоматические ест медленнее и осознаннее, что позволяет не переедать, так как чувство насыщения наступает примерно через 20 минут.

«Это означает, что прием пищи на самом деле занимает больше времени, и вы более внимательны, потому что вам нужно лучше координировать свои движения. В итоге вы едите меньше», — пояснила Василиса Пономарева.

Второй способ сброса веса — так называемый трюк с зеркалом. Психологические исследования показали, что люди, которые смотрят на себя в зеркало во время еды, едят меньше жирной пищи, чем те, кто не пользуется зеркалом.

«Видение собственного отражения повышает уверенность в себе и побуждает выбирать более здоровую пищу», — рассказала врач.

Однако, несмотря на различные способы похудения, большую роль продолжает играть здоровое питание. Хитрости могут помочь есть меньше, но то, что мы едим, по-прежнему важно, пояснила диетолог.

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#Новости#Диеты#Похудение#Анастасия Баянова#Здоровый образ жизни#Здоровое питание
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