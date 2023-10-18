Врач-диетолог рассказала, как легко сбросить лишние килограммы и не переедать

Так, первый способ избавления от лишних килограммов — есть привычную пищу «непривычной» рукой. То есть, правшам следует есть левой рукой, а левшам — правой. По словам врача-диетолога, потребляя пищу недоминантной рукой, человек автоматические ест медленнее и осознаннее, что позволяет не переедать, так как чувство насыщения наступает примерно через 20 минут.