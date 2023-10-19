Доставлены и больницу. В Омске женщина сбила 14-летнего мотоциклиста и его пассажира

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Предварительно установлено, что 41-летняя женщина за рулем «Toyota Corolla» ехала по улице Комкова. При повороте налево на прилегающую территорию жилого дома, она столкнулась с мотоциклом. Как оказалось позже, им управлял 14-летний подросток.
После столкновения питбайк отбросило на автомобиль, припаркованный рядом. В результате аварии с травмами различной степени тяжести в медучреждение были доставлены водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Прокуратура взяла дело на контроль и проведет проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.