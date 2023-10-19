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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Омске женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста и его друга

Доставлены и больницу. В Омске женщина сбила 14-летнего мотоциклиста и его пассажира

19 октября 2023, 14:27
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста и его друга

В обстоятельствах происшествия, которое произошло сегодня на улице Комкова, будет разбираться прокуратура.

Предварительно установлено, что 41-летняя женщина за рулем «Toyota Corolla» ехала по улице Комкова. При повороте налево на прилегающую территорию жилого дома, она столкнулась с мотоциклом. Как оказалось позже, им управлял 14-летний подросток.

После столкновения питбайк отбросило на автомобиль, припаркованный рядом. В результате аварии с травмами различной степени тяжести в медучреждение были доставлены водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Прокуратура взяла дело на контроль и проведет проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Фото: Прокуратура Омской области
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