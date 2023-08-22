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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В центральном округе Омска мотоциклист столкнулся с тремя автомобилями

Один мотоцикл и три машины. В страшном ДТП в центре Омска погиб 34-летний мужчина

22 августа 2023, 09:44
Фото: Управление МВД России по Омской области

В центральном округе Омска мотоциклист столкнулся с тремя автомобилями

Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию сегодня днем, около 12:10 часов.

Сотрудники полиции установили, что во время движения по ул. Герцена водитель мотоцикла «Ducati» не справился с управлением во время обгона и врезался в грузовую ГАЗель, за рулем которой находился 28-летний мужчина.

От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилями «Lada Largus» и «Peugeot». В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.

Окончательные обстоятельства и детали произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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